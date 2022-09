Concurso CRM MG tem banca definida! Confira mais atualizações!

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais vai abrir edital para um novo concurso CRM MG. A banca foi escolhida, com isso, tudo indica que o edital já está com dias contados!

O responsável para liderar o certame é o Instituto Quadrix, a dispensa de licitação foi publicada nesta segunda-feira, 05, no Diário Oficial da União (DOU). O próximo passo até a liberação do edital é a assinatura do contrato. Após este procedimento, o edital terá a permissão para ser liberado.

Apesar dos cargos ainda não terem sido definidos, sabe-se que a contratação será para formação de cadastro reserva. Sendo assim, durante o prazo de validade, os aprovados serão chamados a depender da necessidade do órgão. Espera-se que os cargos ofertados sejam para nível médio e superior. Vale lembrar que a remuneração ainda não foi divulgada.

Como foi o último concurso CRM MG?

O último certame aconteceu em 2021. Na época, foram ofertadas três vagas com nível superior como escolaridade exigida. O regime de contratação foi celetista e os ganhos iniciais foram de R$4.529,91e a jornada de trabalho era de 40 horas semanais.

Entre os cargos oferecidos foram:

Analista de departamento pessoal e contábil – uma vaga;

Analista de licitação – uma vaga; e

Estatístico – uma vaga.

As etapas das provas foram um total de três. Inicialmente, os candidatos passaram pela avaliação objetiva com um total de 60 questões. As questões foram divididas de acordo com as seguintes disciplinas e o quantitativo de vagas:

Língua Portuguesa: dez questões;

Raciocínio Lógico e Matemático: cinco questões;

Legislação: cinco questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Além disso, prova discursiva e de títulos foram outras fases cobradas.

O que faz um analista de licitação?

O analista de licitação foi um dos cargos oferecidos neste último certame. Portanto, este é o profissional responsável por realizar pesquisas, além de analisar editais abertos pelo governo para a licitação de bens, produtos ou serviços.

Vale lembrar que os analistas de licitação também são realizam a montagem e acompanhamento do processo. Estes profissionais também desenvolvem as planilhas de custos, avaliam as possibilidades de propostas, verificam a regularidade fiscal das empresas (o que garante que elas sejam habilitadas ou não para fechar os contratos), as propostas técnicas e muito mais.