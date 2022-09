Concurso Fortaleza CE anuncia edital com 1417 vagas; confira cargos

Nesta segunda-feira, 26, o prefeito da capital do Ceará, Fortaleza, anunciou a chegada do edital que oferecerá 1417 para concurso Fortaleza CE. As carreiras serão para nível médio e superior. As vagas serão para órgãos e secretarias municipais.

Dentre o total de 1417 vagas, 289 serão para nível superior e 1128 serão para nível médio. As oportunidades para nível superior serão voltadas para as áreas de: Administração, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Agrônoma, Arquitetura, Medicina Veterinária, Biologia, Comunicação Social, Design e Outras.

Vagas concurso Fortaleza CE

Confira a seguir a lista de vagas de acordo com a escolaridade e quantitativo de vagas do concurso Fortaleza CE:

Nível médio

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC): 128 vagas;

Guarda Municipal: 1.000 vagas.

Nível superior:

Secretaria Municipal da Saúde (SMS): 15 vagas;

Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor): 60 vagas;

Secretaria Municipal das Finanças (Sefin): 50 vagas;

Procuradoria Geral do Município (PGM): 30 vagas;

Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger): 28 vagas;

Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma): 26 vagas;

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor): 7 vagas;

Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf): 16 vagas;

Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor): 15 vagas;

Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor): 13 vagas;

Instituto Dr. José Frota (IJF): 13 vagas;

Controladoria e Ouvidoria Geral do Município: 12 vagas;

Secretaria Municipal de Governo (Segov): 4 vagas.

De acordo com o prefeito José Sarto: “Vamos contemplar secretarias que nunca tiveram concurso específico antes. Órgãos fundamentais para que a Cidade cresça de maneira sustentável, inclusiva e continue sendo a melhor para se vive“. Ainda nesta segunda, o chefe do executivo municipal assinou a comissão para o concurso Fortaleza CE para Guarda do município. O grupo será responsável por comandar o andamento do certame e pela escolha da banca.

Certame Sefin Fortaleza

A Secretaria de Finanças de Fortaleza oferecerá vagas para analista e auditor, será um total de 50 oportunidades, ambos para nível superior.

As vagas para analista tem como requisito nível superior em vagas especificas que será explicitada no edital. Já para auditor, poderá ser em qualquer área. A remuneração varia a depender de cada cargo. Levando em conta o edital de 2019, os ganhos iniciais são: R$13.377,28 para auditor e de R$8.986,71 para analista.