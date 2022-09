Concurso Guarulhos SP anuncia 33 vagas para o município; veja cargos

Prefeitura de Guarulhos, São Paulo, anuncia editais do concurso Guarulhos SP com provimento de 33 vagas imediatas para nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os interessados poderão se inscrever no dia 29 de setembro até 03 de novembro por meio do site Vunesp, responsável pelo certame. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição variam a depender do cargo, sendo de R$57 para cargos de nível fundamental; R$72 para nível médio e R$128 para nível superior.

Pessoas que não possuam renda superior a dois salários mínimos, desempregados pelo prazo mínimo de três meses e que não estejam recebendo Seguro-Desemprego poderão solicitar isenção, desde que os documentos comprobatórios sejam entregues nos dias 29 e 30 de setembro.

Vagas concurso Guarulhos SP

As vagas disponíveis comportam todos os níveis de escolaridade. Confira a lista a seguir de acordo com a remuneração:

Nível fundamental incompleto: Auxiliar operacional: 10 vagas (cinco para mulheres e cinco para homens) e salários de R$1.327.

Nível fundamental completo: Cozinheiro: 10 vagas e salários de R$1.683,96.

Nível médio: Almoxarife: 4 vagas e salários de R$2.138,92.

Nível superior: Médico perito: 5 vagas e salários de R$6.315,36/ Médico veterinário: 4 vagas e salários de R$4.885,83.

Além dos valores citados acima, a Prefeitura de Guarulhos informa que será disponibilizado um valor de R$ 1000 como vale alimentação e vale transporte.

Provas

As provas do concurso Guarulhos SP estão marcadas para 15 de Janeiro de 2023 e serão realizadas no próprio município. O quantitativo de questões varia a depender do cargo, estando entre 30 a 40 questões. Para nível superior, há avaliação de títulos, já para o cargo de cozinheiro, há etapa prática.

O cargo de auxiliar operacional exige uma etapa como Teste de Aptidão Física (TAF), independente do sexo. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Clique aqui para acessar todos os editais.