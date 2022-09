Concurso Hemope 2022: Confira cargos e salários oferecidos no edital

Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) anuncia o edital do concurso Hemope 2022 com oferta de 92 vagas. Os interessados poderão se inscrever no Instituto Avalia, banca organizadora do certame, entre os dias 29 de setembro e 09 de novembro. A taxa de inscrição varia a depender do cargo, estando entre R$ 60 e R$ 70.

Vagas concurso Hemope 2022

As vagas são um total de 92 que serão distribuídas entre nível médio e superior. Confira a seguir a lista dos cargos de acordo com escolaridade:

Hemo-assistente (nível médio/técnico):

Técnico em enfermagem

Técnico em enfermagem do trabalho

Técnico em farmácia

Técnico em laboratório

Técnico em segurança do trabalho

Hemo-técnico-científico (nível superior)

Enfermeiro

Advogado

Assistente social

Laboratorista

Engenheiro de segurança do trabalho

Farmacêutico hospitalar

Fisioterapeuta

Nutricionista

Psicólogo

Hemo-médico (nível superior)

Médico Clínico

Médico do Trabalho

Médico hematologista clínico

Médico hematologista pediatra

Médico intensivista

Médico ultrassonografista

As oportunidades serão para lotação nas seguintes cidades:

Recife;

Arcoverde;

Caruaru;

Garanhuns;

Serra Talhada;

Salgueiro;

Petrolina;

Ouricuri.

Quais serão as remunerações para os cargos do Hemope?

Os ganhos variam a depender do cargo e da escala de trabalho, podendo ser diarista ou plantonista.

Hemo-assistente

Diarista – R$1.878,42

Plantonista – R$2.117,95

Hemo-técnico-científico

Diarista – R$2.996,58

Plantonista – R$4.369,84

Hemo-médico

Diarista – R$7.632,85

Plantonista – R$11.852,26

Provas

As provas estão previstas para 11 de dezembro, sendo composta de duas fases. A primeira etapa conta com provas objetivas para todos os cargos, já a segunda etapa é destinada apenas aos cursos de nível superior e contará com avaliação de títulos.

As provas objetivas contará com 60 questões que serão distribuídas entre as seguintes disciplinas: 20 questões de Língua Portuguesa; 15 de Conhecimentos Gerais do SUS; cinco de Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco; e 20 de Conhecimentos Específicos do respectivo cargo/especialidade.

O prazo de validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão. Clique aqui para acessar o edital completo.