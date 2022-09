Concurso IFB libera edital com 50 vagas; confira mais detalhes!

O Instituto Federal de Brasília (IFB) liberou editais do concurso IFB. Ao todo, serão ofertadas 50 vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições poderão ser feitas do dia 26 de setembro até o dia 17 de outubro pelo portal Cefetminas, banca responsável pelo certame.

As taxas variam a depender do cargo, sendo de R$80 para assistente de alunos, R$100 para os demais cargos dos níveis médio e superior, R$120 para cargos de nível superior e R$150 para professores.

O pagamento poderá ser efetuado até o dia 18 de outubro. Inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, doadores de medula óssea e membros de família de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa do concurso IFB. A documentação que comprove as condições citadas poderão ser entregues entre os dias 26 e 27 de setembro.

Vagas concurso IFB

Os cargos são para técnico administrativo e professores. Confira:

Nível médio:

Assistente de aluno;

Assistente em administração.

Nível técnico:

Técnico de Laboratório – Área Alimentos;

Técnico de Laboratório – Área Audiovisual;

Técnico de Laboratório – Área Biologia;

Técnico de Laboratório – Área Física;

Técnico de Laboratório – Área Informática;

Técnico de Laboratório – Área Mecânica ou Manutenção Automotiva;

Técnico de Laboratório – Área Multimeios Didáticos;

Técnico de Laboratório – Área Vestuário.

Nível superior:

Contador

Engenheiro civil;

Nutricionista;

Pedagogo.

Os ganhos iniciais dependem do cargo, sendo assim, os valores são de R$2.403,07 para assistente de alunos, R$2.904,96 para os demais cargos dos níveis médio e técnico e R$4.638,66 para cargos de nível superior. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$458. Além disso, os aprovados receberão benefícios como auxílio-transporte, pré-escolar, entre outros.

Contudo, as vagas para professores são nas seguintes áreas:

Animação Digital;

Captação, edição e mixagem de áudio;

Cinematografia;

Edição, videografismo e finalização;

Fundamentos de audiovisual;

Matemática;

Mecânica;

Meio Ambiente.

O requisito para candidatar à vaga é ter nível superior e as remunerações variam a depender da especialização:

Graduação: R$4.472,64;

Aperfeiçoamento: R$4.919,90;

Especialização: R$5.367,17;

Mestrado: R$6.708,96;

Doutorado: R$9.616,18.

Provas

As provas objetivas do concurso IFB tem data marcada para 22 de Janeiro de 2023, em Brasília, Distrito Federal. Ao todo, serão 60 questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos. Os candidatos para o cargo de professor precisarão passar pelo avaliação de títulos. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Acesse aqui o edital completo para técnico administrativo

Acesse aqui o edital completo para docentes.