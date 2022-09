Concurso IFMA avança mais um passo e tem banca definida; confira

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) anuncia mais um passo rumo ao edital do concurso IFMA. Foi escolhida a banca que vai organizar o certame e a dispensa de licitação divulgada nesta segunda-feira, 26.

Sendo assim, o Instituto AOCP será o responsável pela aplicação das etapas e realizações das inscrições. Após o processo de escolha da banca, os próximos passos serão a assinatura do contrato e finalização do cronograma, antes da liberação do edital.

No processo de escolha outras bancas estavam na disputa, entre elas: Instituto Acess e Fundação Sousândrade. A oferta de vagas será um total de 45, destinadas ao nível médio, técnico e superior.

Vagas concurso IFMA

Confira a seguir sobre as oportunidades e distribuição das vagas:

-Professor – 9 vagas:

Letras / Português / Inglês: 2 vagas;

Letras / Português: 1 vaga;

Letras / Português / Libras: 1 vaga;

Administração: 3 vagas;

Engenharia Mecânica / Materiais e Processos de Fabricação: 1 vaga;

Medicina Veterinária: 1 vaga.

-Técnico-administrativo – 36 vagas:

Nível médio:

Nível técnico:

Técnico em Agropecuária: 2 vagas;

Técnico de Laboratório – Área: Meio Ambiente: 2 vagas;

Técnico de Laboratório – Área: Física: 3 vagas;

Técnico de Laboratório – Área: Química: 2 vagas;

Técnico em Enfermagem: 2 vagas.

Nível superior:

Economista: 1 vaga;

Engenheiro – Área: 1 vaga;

Matemático: 1 vaga;

Médico Veterinário: 1 vaga;

Nutricionista: 2 vagas;

Pedagogo: 2 vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais: 1 vaga.

Remuneração

A remuneração varia a depender do cargo e titulação dos aprovados no concurso IFMA. Confira a lista dos ganhos iniciais:

Para técnico-administrativos, os valores são de R$2.904,96 para cargos dos níveis médio/técnico e R$4.638,66 para nível superior. As quantias já incluem o auxílio-alimentação de R$458. Os valores iniciais para professores:

Para quem tem graduação: R$3.130,85

Para quem tem curso de aperfeiçoamento: R$3.365,66

Para quem tem curso de especialização: R$3.600,48

Para quem tem mestrado: R$4.304,92

Para quem tem doutorado: R$5.831,21

Provas

A estrutura das provas foi definida mediante o projeto básico. Vale lembrar que serão divulgados dois editais, sendo provas para professor composta das seguintes etapas: prova objetiva; prova de desempenho didático; prova de títulos. Já o certame para técnico-administrativo terá apenas a etapa objetiva.