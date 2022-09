Concurso IGP SC: Quais os requisitos para vaga de Auxiliar Criminalístico?

O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP-SC) divulgou por meio da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) o novo edital do concurso IGP SC. Os interessados deverão se inscrever do dia 27 de setembro até 26 de outubro no site da banca, Fepese.

Candidatos com deficiência e que comprovem renda mensal de até 2 salários mínimos, doadores de sangue e medula óssea, pessoas que tenham prestado serviço à Justiça Eleitoral Catarinense ou do Tribunal do Júri Catarinense, com validade de dois anos a contar da atuação podem solicitar isenção no site da banca do dia 27 de setembro até 04 de outubro.

No momento da inscrição, o candidato devera indicar entre os municípios de Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville e Lages para prestação da prova objetiva.

Vagas concurso IGP SC

O certame oferece 196 vagas para Auxiliar Criminalístico, serão reservadas 10 vagas para candidatos deficientes. Veja a seguir a lista de cidades e o quantitativo de vagas para o cargo:

Araranguá (4), Balneário Camboriú (10), Blumenau (10), Brusque (3), Caçador (8), Campos Novos (4), Canoinhas (3), Chapecó (9), Concórdia (3), Criciúma (9), Curitibanos (4), Florianópolis (52), Jaraguá do Sul (2), Joaçaba (2), Joinville (16), Lages (9), Laguna (2), Mafra (2), Palhoça (6), Porto União (3), Rio do Sul (3), São Bento do Sul (5), São Joaquim (3), São José (10), São Lourenço do Oeste (2), São Miguel D’Oeste (3), Tubarão (2), Videira (3) e Xanxerê (4)

Quais requisitos para o cargo de Auxiliar Criminalístico?

O candidato do concurso IGP SC precisam comprovar ensino médio completo, ter acima de 18 anos e carteira de habilitação “B”. Os ganhos iniciais são atrativos, os aprovados receberão o equivalente a R$ 6 mil e mais R$ 264 de auxílio alimentação.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais em regime de expediente, sobreaviso ou plantão, inclusive de madrugada, feriados e aos finais de semana.

Provas

O certame vai conter 5 etapas. Dentre elas, são:

Prova objetiva de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório;

Exame de avaliação de títulos de caráter classificatório;

Exame de avaliação da aptidão psicológica vocacionada de caráter eliminatório;

Exame toxicológico de caráter eliminatório;

Investigação social de caráter eliminatório.

As provas objetivas do concurso IGP SC estão previstas para 06 de novembro. Serão um total de 80 questões divididas da seguinte forma:

Conhecimentos Gerais

12 questões de língua portuguesa;

08 questões de noções de direito;

15 questões de raciocínio lógico;

Conhecimentos Específicos

15 questões de informática;

12 questões de noções de criminalística e medicina legal;

10 questões de noções de administração geral;

08 questões de legislação específica.

O prazo de validade é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a depender da necessidade do certame.