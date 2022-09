Concurso IGP SC tem banca definida; veja mais detalhes!

Mais um passo dado em rumo ao edital do concurso IGP SC (Polícia Científica de Santa Catarina). Isso porque foi escolhida a banca que será responsável pelo certame. Sendo assim, os próximos passos contam com assinatura do contrato e logo em seguida o edital terá sinal verde para ser publicado, levando em conta os trâmites internos e a elaboração do cronograma.

De acordo a licitação, a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese) será a responsável pelo concurso IGP SC . A permissão do concurso é que sejam disponibilizadas 196 vagas para preenchimento do cargo de auxiliar criminalístico. Levando em conta editais anteriores, os requisitos para o cargo são Carteira de Habilitação (CNH) categoria B e nível médio como escolaridade mínima exigida.

Último concurso IGP SC

O último concurso IGP SC para o cargo de auxiliar criminalístico aconteceu em 2014. Foram ofertadas 147 vagas com os requisitos de escolaridade nível médio e CNH B. As oportunidades foram para preenchimento de vagas nas seguintes cidades:

Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Mafra, Palhoça, Porto União, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Joaquim, São José, São Lourenço do Oeste, São Miguel D’Oeste, Sombrio, Tubarão, Videira e Xanxerê.

Os ganhos iniciais para o cargo eram de R$3.722,02, podendo chegar, ao final de 2015, a R$4.042,20. O Ieses foi a banca responsável pelo certame. Os candidatos foram submetidos a quatro fases: prova objetiva, total de 80 questões. Houve a cobrança das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Informática;

Segurança do Trabalho;

Direito Administrativo;

Atualidades;

Matemática;

Física e Química;

Administração;

Relacionamento Interpessoal;

Criminalística;

Legislação Específica; e

Lógica.

As outras três fases do exame foram: avaliação de títulos; teste de aptidão psicológica vocacionada; exame toxicológico; e investigação social. Vale lembrar que a prova objetiva contou com 80 questões.