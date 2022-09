Concurso INSS 2022: Veja a distribuição das vagas por estado

No último dia 15 de setembro, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) divulgou o edital tão esperado do concurso INSS 2022. Segundo o documento, serão mil vagas para técnico de seguro social, como escolaridade mínima, nível médio, além de cadastro reserva.

As vagas serão distribuídas levando em conta mais cidades, além das capitais, de acordo com Gerências Executivas (GEX) do INSS. Com a seleção regionalizada, o inscrito tem a função de escolher a GEX que deseja trabalhar e cabe ao órgão direcionar o aprovado em qualquer Agência da Previdência Social (APS) pertencente à GEX escolhida.

Relação vagas por estado

O edital informou o quantitativo de vagas de acordo com o estado. Confira a lista:

Estado Vagas Acre 10 Alagoas 13 Amazonas 59 Amapá 10 Bahia 49 Ceará 25 Distrito Federal 7 Espírito Santo 11 Goiás 15 Maranhão 24 Minas Gerais 122 Mato Grosso do Sul 15 Mato Grosso 20 Pará 59 Paraíba 13 Pernambuco 31 Piauí 9 Paraná 32 Rio de Janeiro 191 Rio Grande do Norte 16 Rondônia 20 Roraima 13 Rio Grande do Sul 49 Santa Catarina 29 Sergipe 6 São Paulo 138 Tocantins 14

Como se inscrever para o concurso INSS 2022?

A inscrição poderá ser feita até às 18 horas do dia 03 de outubro, através do site da banca organizadora, Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser paga até o dia 21 de outubro. Doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal – CadÚnico- poderão solicitar isenção da taxa.

Os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais e regime de contratação no modelo estatutário. A remuneração inicial será de R$5.905,79.

Quando vão acontecer as provas?

As provas estão previstas para 27 de novembro, primeira etapa. Ao todo serão 120 questões divididas entre 70 de conhecimentos específicos e 50 de conhecimentos básicos. A prova será no modelo certo ou errado e serão cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo;

Raciocínio Lógico; e

Noções de Informática.

Como novidade no edital, o concurso vai contar com um curso de formação que vai acontecer nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Os demais aprovados de outros estados deverão realizar provas em Brasília.

Ao final do curso, o candidato vai realizar novas provas objetivas e discursivas com os temas abordados. Vale lembrar que durante a formação do concurso INSS 2022, o concorrente ainda fará jus, a título de auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe/padrão inicial do cargo. O prazo do curso, de acordo com o edital, pode ser de 30 até 45 dias.