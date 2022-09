Concurso Iprem SP: Edital pode sair a qualquer momento; entenda

O Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (Iprem SP) pode ter o edital para o concurso Iprem SP liberado em breve.

Isso porque, nas últimas semanas, houve a reunião do Conselho Deliberativo do órgão com intuito de falar sobre o certame e decidir o quantitativo de vagas. Entretanto, ata da reunião foi divulgada no Diário Oficial da cidade, nesta quinta-feira, 29.

Vagas concurso Iprem SP

Inicialmente, a intenção é de que sejam liberados um total de 58 vagas, porém, a criação de mais de 70 cargos está em discussão. Marcelo Akyama, chefe do gabinete, ainda fez questão de informar e frisar a necessidade de suprir os cargos vagos com um novo certame.

Foi explicado também que o edital foi atrasado devido a pandemia do Coronavírus, porém, atualmente, trabalha-se em torno da publicação do edital e efetivação dos cargos vagos.

Apesar das remunerações ainda não terem sido informados, as vagas que possivelmente serão oferecidas no edita são 25 vagas para assistente administrativo de gestão (AAG), carreira de nível médio. Além de 33 oportunidades para analista de planejamento e desenvolvimento organizacional (APDO), que requer nível superior.

Vale lembrar que também está em estudo a criação de 70 cargos para o concurso Iprem SP, para preenchimento por concurso público, de analistas de previdência, com exigência de nível superior.

O cargo de assistente administrativo de gestão foi regulamentadopela Lei 17.721, de dezembro de 2021 e o órgão Iprem está vinculado à Secretaria da Fazenda.

Quando aconteceu o último concurso para analista?

O último edital foi liberado em 2015 e a oferta foi de 83 vagas, sendo que 73 para especialidade de Ciências Contábeis e dez para Ciências Econômicas. Para se candidatar foi preciso ter curso superior completo na área e registro profissional no respectivo Conselho.

A Vunesp foi a banca responsável e as remunerações, na época foram de R$5.392,96 em 2015, passando para R$6.106,33 no ano seguinte. A carga horária foi de 40 horas semanais.

O certame contou com etapa objetiva e discursiva, sendo essa última composta por uma redação. Já a objetiva, abordou disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Administração Pública, Realidades Municipais e Conhecimentos Específicos. A seleção ainda contou com avaliação de títulos.