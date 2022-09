Concurso ISS Fortaleza tem comissão formada; confira mais novidades

A Prefeitura de Fortaleza, Ceará, deu mais um passo rumo ao concurso para auditor e analista do Tesouro Municipal (concurso ISS Fortaleza). O anúncio foi feito na última terça-feira, 13 de setembro, através do Diário Oficial. Vale lembrar que o grupo é fundamental para o andamento do certame, assim como responsável pela elaboração do edital, estabelecer número de vagas para o concurso, supervisionar e coordenar as etapas da seleção.

A autorização para realização do concurso foi realizada em agosto, mais precisamente no dia 31. Contudo, desde 2020, o curso do exame está em andamento. Na época, a Cebraspe foi escolhida para coordenar e foi anunciado a oferta de 50 vagas para analista do Tesouro Municipal.

Entretanto, devido a pandemia do Coronavírus houve a suspensão do contrato. Não há informações sobre a contratação de nova banca ou se a Cebraspe será mantida, mesmo que a vigência contratual tenha voltado a valer em setembro de 2020.

Cargos do concurso ISS Fortaleza

As vagas do concurso ISS Fortaleza são para nível superior, os cargos são para auditor do Tesouro Nacional com graduação em qualquer especialidade e analista, neste caso, o candidato precisa ter a graduação de acordo com as áreas especificadas no edital. Os ganhos iniciais dependem do cargo, sendo de R$13.377,28 para auditor e de R$8.986,71 para analista, dados de 2019. Entre as atribuições dos cargos estão:

Analista do Tesouro Municipal

Contribuir para o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas com a missão e plano de trabalho da Sefin, visando ao cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos. Como também exercer outras atribuições correlatas e típicas do cargo, conforme dispõe a legislação.

Auditor do Tesouro Municipal

Participar da formulação da política tributária do Município, coordenar e realizar atividades de tributação, arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do erário. Além de gerenciar a dívida ativa e exercer outras atribuições correlatas e típicas do cargo, conforme dispõe a legislação.

Último certame

A últimas provas do concurso ISS Fortaleza aconteceram em 2008, sendo um total de 60 vagas para os cargos de auditor e analista. Para o cargo de auditor a graduação poderia ser em qualquer área, já para analista, os candidatos poderiam ter graduação nas seguintes áreas: Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Direito, Economia, Engenharia e Geografia.

As provas para analista contaram com conhecimentos básicos e específicos, já para auditor, as provas tiveram questões de conhecimentos básicos, específicos e conhecimentos especializados, como sendo a terceira e última etapa do certame.