Concurso ITA anuncia reabertura de inscrições e mudança no edital; confira!

Nesta segunda-feira, 19, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) anuncia a reabertura das inscrições para o concurso ITA. Os interessados poderão se inscrever até 27 de setembro, pelo site oficial do vestibular ITA.

Vale lembrar que o certame sofreu modificações a respeito dos inscritos e uma republicação do edital. Com o novo documento, candidatos deficientes podem se inscrever nos cursos de graduação de engenharia, desde que atendam os requisitos. A alteração tinha sido informada nos canais oficiais do órgão. “Essas mudanças são um marco para o ITA, que está permanentemente imbuído do esforço de acompanhar as evoluções em nossa sociedade, com o intuito de promover um ensino superior de alto nível no país, da forma mais abrangente dentro de nossas possibilidades“, anunciou o reitor do ITA.

As pessoas que já se inscreveram no edital anterior, não vão precisar reinscrever, já que a candidatura já está garantida, entretanto, há possibilidade de realizar a alteração da escolha do tipo de vaga.

O que vai mudar no concurso ITA em 2023?

Além da oportunidade para candidatos deficientes, o concurso ITA vai possibilitar que o candidato não optante à carreira militar, reprovado na fase de Inspeção de Saúde do Concurso, possa solicitar ao comandante da Aeronáutica isenção para ingressar no Curso de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR).

A avaliação vai acontecer por meio de uma equipe interdisciplinar que vai analisar se o projeto pedagógico do órgão poderá atender às necessidades especiais do candidato. De acordo com o ITA, o objetivo é fazer com que esse candidato que necessite de atendimento especial, de forma individualizada.

Para concorrer ao concurso é preciso comprovar nível médio até dia 31 de dezembro. O total de vagas ofertadas são 150, sendo que 36 são para o quadro da ativa da Força Aérea, ou seja, aqueles que querem seguir na carreira militar, sendo 29 destinadas à ampla concorrência e 7 para autodeclarados negros. As 114 vagas restantes serão para o quadro de reserva.

Entre os outros requisitos estão: Ser brasileiro nato e não completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula para ingresso no curso

Quando será o certame?

Apesar da mudança e do novo edital as provas serão mantidas para o dia 16 de outubro. Na primeira etapa, serão cobradas as disciplinas de Matemática, Física, Química, Português e Inglês. Já na segunda etapa, serão cobradas questões de Matemática, Química e Física, além da elaboração de uma Redação. Para esta fase precisarão de dois dias 8 e 9 de novembro. Vale lembrar que a inspeção de Saúde, terceira fase do certame, ainda não tem data prevista.

Confira o edital completo e reformulado clicando aqui.