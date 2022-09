Concurso Macaubal SP 2022: Prefeitura abre edital com 40 vagas; veja cargos!

Certame é para nível médio e superior.

Está aberto o concurso Macaubal SP 2022! A prefeitura do município anunciou o edital com oportunidade para preenchimento de 40 vagas. Os cargos são para nível médio e superior com provimento imediato. As inscrições abriram nesta segunda, 12 de setembro, e seguem até o dia 25 de setembro pelo site da KLC concursos, banca responsável pelo certame. As taxas são R$ 60 e R$ 80 a depender do cargo.

Vagas

Os cargos oferecidos pelo concurso Macaubal SP 2022 são:

Agente Comunitário de Saúde Agente Fiscal de Posturas Assistente Social Auditor Fiscal Auxiliar de Enfermagem Auxiliar Odontológico Contador Controlador Interno Farmacêutico Médico Motorista Pedagogo – Assistência Social Preparador Físico Professor de Artes Professor de Educação Básica Professor de Educação Física Professor de Informática Professor de Inglês Psicólogo Terapeuta Ocupacional

5% das vagas serão destinadas às pessoas com deficiência. Os ganhos iniciais dependem do cargo podendo variar entre R$ 21,70 por hora, até R$ 5.129,93 mensais.

Prova concurso Macaubal SP 2022

As provas objetivas estão marcadas para dia 23 de outubro, contudo, os locais de prova devem sair dia 05 do mesmo mês, outubro. Vale lembrar que os candidatos que concorrem aos cargos de professor também precisam passar por avaliação de títulos. Já o cargo de motorista, será aplicado uma prova prática.

Já o gabarito do concurso Macaubal SP 2022 está marcado para um dia útil após a realização das provas. A validade do certame será de dois anos, porém, o prazo para convocação dos aprovados pode ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da prefeitura do município.