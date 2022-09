Concurso MG 2022: Universidade de Viçosa abre edital para nível médio

A Universidade de Viçosa, Minas Gerais, anunciou edital para mais um concurso MG 2022. Dessa vez, serão oferecidas 7 vagas para nível médio e técnico. Os interessados poderão se inscrever do dia 04 de outubro até 27 de outubro por meio do portal PGP-UFV, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é R$ 100

Vagas deste concurso MG 2022

As vagas oferecidas serão para o cargo de Técnico de Tecnologia da Informação para lotação nos campi de Viçosa e Rio Paranaíba, um total de sete. Entre os requisitos da área são ensino médio profissionalizante na área do cargo ou médio completo e curso técnico na área do cargo.

A remuneração inicial do cargo é de R$ 2.446,96. Vale lembrar que serão acrescidos benefícios como auxílios-alimentação no valor de R$ 458,00, saúde e transporte, e demais benefícios, de acordo com a legislação em vigor. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais neste concurso MG 2022.

Provas certame UFV

As provas objetivas deste concurso MG 2022 estão marcadas para acontecer dia 04 de dezembro de 2022 a partir das 08h30min. Serão aplicadas um total de 30 questões de múltipla escolha. As disciplinas cobradas serão sobre conhecimentos específicos com quatro alternativas cada questão, conforme conteúdo programático.

Ainda não foi confirmado a data para liberação do local de prova. Já a divulgação do gabarito será disponível no primeiro dia útil após a realização das provas.

O desempenho mínimo para aprovação será de 70% das questões. Vale lembrar que o certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do certame.

Conteúdo Pragmático

Confira quais os conteúdos serão necessários para realização do certame:

Hardware: partes de um computador: noções básicas, processador, memórias e periféricos;

tipos de periféricos;

Algoritmos e lógica de programação: pseudocódigo; álgebra booleana; rastreio de algoritmos; recursão; estruturas de dados: noções básicas, arranjos (arrays), listas, filas, pilhas, árvores e grafos; algoritmos de busca;

Organização e manutenção de computadores: instalação e configuração de periféricos; compartilhamento em rede de periféricos;

Linguagem de programação: variáveis e tipos de dados; comandos sequencial, condicional e repetitivo; programação estruturada; programação orientada a objetos: conceitos de programação orientada a objetos, classes, atributos e métodos, herança e polimorfismo, padrões de projeto orientados a objetos, tratamento de exceções, classes abstratas e interfaces; linguagens compiladas e linguagens interpretadas; subprogramas: noções básicas, procedimentos, funções e passagem de parâmetros; nomes, vinculações, verificação de tipos e escopo; desenvolvimento Java 8 ou superior, PHP 7.x ou superior, Javascript (ecmascript 6 ou superior), HTML5 e CSS3;

Aplicações para WEB: arquitetura cliente-servidor; servidor WEB: noções básicas, noções do servidor Nginx; navegador WEB: noções básicas e interpretação de arquivos; segurança em aplicações WEB: noções básicas, vulnerabilidades e técnicas de proteção; protocolos de comunicação: HTTP 1.1, 2.0 e 3.0, HTTPS, WebSocket, requisições síncronas e assíncronas: Ajax, cabeçalhos e códigos HTTP; plataformas e frameworks: Java EE 7 ou superior, JSF 2.2 ou superior, PHP 7.x ou superior;

Projeto de sistemas: Processo Unificado; UML; requisitos; casos de uso e casos de uso estendidos; modelagem conceitual; padrões de projeto; projeto de sistemas em camadas: noções básicas e padrão MVC; geração de código e testes: noções básicas, testes de unidade, de integração, de sistema e de aceitação; controle de versão: noções básicas, git;

Banco de dados: bancos de dados relacionais: noções básicas, SQL Server 2017 ou superior, PostgreSQL 12.x ou superior, MySQL 8.x ou superior; operações em banco de dados via SQL; modelagem: noções básicas, diagramas ER; segurança; triggers; stored procedures;

Sistemas operacionais: particionamentos de discos rígidos; instalação de múltiplos sistemas em uma máquina; criação e atualização de contas de usuários; permissões; comandos básicos de administração em sistemas Linux; segurança em sistemas operacionais;

Redes de computadores: protocolos de comunicação; protocolos da pilha TCP/IP: noções básicas, IPV4 e IPV6; redes locais; redes sem fio; redes virtuais (VLAN); servidor de nomes de domínio (DNS); segurança em redes de computadores: noções básicas, firewall e iptables;

Legislação em Segurança da Informação: General Data Protection Regulation (GDPR), Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Marco Civil da Internet (Lei nº. 12.965/14); Normas de segurança da informação: gestão de segurança da informação (Normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002), gestão de riscos e continuidade de negócio (Normas NBR ISO/IEC 27005 e 15999).

Clique aqui e acesse o edital completo.