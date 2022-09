Concurso PB 2022: Câmara de Conde anuncia edital com vagas para fundamental

Câmara Municipal de Conde, Paraíba, anuncia edital do concurso PB 2022 com vagas para nível fundamental. Ao todo serão 8 vagas. Os interessados poderão se inscrever do dia 21 de setembro até dia 20 de outubro no portal UEPB. A taxa de inscrição será de R$ 75.

Vagas concurso PB 2022

As vagas ofertadas no edital são: Agente Administrativo (2), Agente de Segurança (2), Auxiliar de Serviços Gerais (2), Recepcionista (1) e Sonoplasta (1). A remuneração inicial será de R$ 1.212 além de outras gratificações adicionais ao cargo. A jornada de trabalho é de 30 horas.

Os requisitos para o cargo, além de comprovar nível fundamental completo, é preciso ter idade mínima de 18 anos, como obrigações militares e eleitorais, para sexo masculino.

Provas

Os locais e horários das provas do concurso PB 2022 estão marcadas para serem liberados dia 21 de novembro, já as provas objetivas estão previstas para dia 27. Serão aplicadas um total de 40 questões que serão divididas entre as seguintes disciplinas:

20 de língua portuguesa;

10 de matemática;

10 de conhecimentos específicos do cargo.

Será eliminado do certame o candidato que:

Apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;

Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;

Não apresentar documento que bem o identifique;

Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;

Apresentar-se após o fechamento dos portões, conforme indicado no item 5 deste capítulo;

Ausentar-se do local de provas antes de decorridas duas horas do início da prova escrita objetiva;

For surpreendido em comunicação com outras pessoas, portando ou utilizando-se de livro, anotação, impressos, bem como máquina calculadora ou similar;

Se mantiver em uso ou posse de relógios de quaisquer tipos, bonés, lenços e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, caneta ou lápis não transparente, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como

protetores auriculares no interior da sala de aplicação da prova, sendo eliminado o candidato cujo aparelho celular ou equipamento eletrônico vibre e/ou só alarme ou algum toque de chamada no interior da sala e/ou banheiro, não se considerando aparelho eletrônico para fins de eliminação o que seja de utilização

médica, devendo, nesse caso, o candidato estar de posse de laudo médico comprovando a necessidade de utilização e impossibilidade de retirada

Clique aqui para acessar o edital completo.