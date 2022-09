Concurso PC PE: Como será a escolha da banca?

A deputada estadual, Gleide Ângelo, anunciou detalhes dos trâmites do certame da Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE), além disso, contou como vai ser feita a escolha da banca do concurso PC PE.

A expectativa é que essa etapa seja finalizada ainda este ano, porém, o processo vai acontecer em várias etapas. A primeira fase será a realização de um chamamento público, esse é o momento em que há a reunião das instituições que desejam participar do certame.

Logo em seguida, será realizada uma licitação para escolher a banca. Vale lembrar que a empresa responsável vai receber as inscrições, por publicar o edital, além disso, terá a função de aplicação de etapas do exame.

É importante destacar que somente após a assinatura do contrato haverá a elaboração e a publicação do edital. De acordo com a deputada, o processo deve ser concluído no prazo máximo de dois meses, sendo assim, tudo indica que até novembro os trâmites sejam realizados.

Vagas do concurso PC PE autorizadas

A autorização das vagas aconteceu no início do mês de setembro. O governador, Paulo Câmara, deu o aval para a liberação de editais voltados para segurança do estado.

Ao todo foram 4741 vagas que serão distribuídas entre as corporações: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnica.

Por sua vez, para a Polícia Civil, a autorização foi de 1.587 vagas que serão divididas entre:

1.200 vagas para agentes;

300 vagas para escrivães;

50 vagas para peritos papiloscopistas;

47 vagas para delegados.

Vale lembrar que as oportunidades serão para contratação efetiva. Vale lembrar que os preparativos do certame se iniciaram antes mesmo da autorização.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Humberto Freire: “Já temos novos concursos neste segundo semestre. O edital já sai neste segundo semestre. O que é vedado pela lei eleitoral é nomeação nesses últimos 180 últimos dias de governo. Então a gente já vai abrir concurso para todas as cooperativas.” A expectativa é que as fases, assim como provas e nomeações aconteçam em 2023, já o edital, que saia ainda no final deste ano.