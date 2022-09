Concurso PC SC: O que falta para sair o edital?

A Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) anunciou mais uma etapa rumo ao concurso PC SC. A autorização é que sejam disponibilizadas 99 vagas, sendo 29 para o cargo de delegado e 70 para psicólogo. A divulgação do concurso foi feita em maio de 2022, porém, a comissão foi informada no último dia 15, quinta-feira.

O grupo será responsável por conduzir as etapas do certame, além de realizar a elaboração do projeto básico, fazer a escolha da banca e todos os demais trâmites da seleção.

Até a liberação do edital, deve-se pensar também sobre o cronograma do concurso. Com isso, espera-se que o edital e as inscrições sejam liberadas em 2023.

Vagas

No concurso PC SC, 99 vagas estão autorizadas e será necessário nível superior completo. Para delegado, espera-se graduação em Direito. Porém, a vaga de psicólogo policial deve ser composta por graduados em psicologia, além da necessidade de possuir o registro no respectivo conselho de classe. É necessário também Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”.

As remunerações iniciais para os cargos são:

Psicólogo – R$8.777,40; e

Delegado – R$18.866,40

Como foi o último concurso PC SC?

O último concurso PC SC ofereceu 394 vagas para os cargos de escrivão e agente. Ao todo houveram mais de 57 mil inscrições, sendo mais de 29 mil para o cargo de agente. Além das provas objetivas, os candidatos passaram pelo Teste de Aptidão Física (TAF) e avaliação psicológica. Um curso de formação também foi aplicado aos aprovados.

A prova objetiva teve 110 questões, os assuntos variavam conforme o cargo:

Agente de Polícia Civil

Noções de Direito Constitucional (dez questões);

Noções de Direito Administrativo (dez);

Noções de Direito Penal Processual (dez);

Noções de Direito Penal (dez);

Noções de Direitos Humanos (cinco);

Legislação Institucional (cinco);

Língua Portuguesa (25);

Informática (20); e

Raciocínio Lógico (15).

Escrivão

Noções de Direito Constitucional (dez);

Noções de Direito Administrativo (dez);

Noções de Direito Penal Processual (dez);

Noções de Direito Penal (dez);

Noções de Direitos Humanos (cinco);

Legislação Institucional (cinco);

Língua Portuguesa (25);

Informática (15);

Raciocínio Lógico (dez); e

Noções de Arquivologia (20).