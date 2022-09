Concurso PE 2022: Prefeitura de São Caetano abre edital com 43 vagas; confira

Confira detalhes dos cargos oferecidos

Prefeitura de São Caetano, Pernambuco, abre edital do concurso PE 2022 com 43 vagas para Agente Comunitário e Guarda Municipal. Os interessados poderão se inscrever até 21 de outubro pelo portal da AdmTec, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é R$ 100.

Vagas concurso PE 2022

Das 43 vagas, 21 é para Agente Comunitário e 22 para Guarda Municipal. Os requisitos quanto à escolaridade para os cargos são nível médio e ter mais de 18 anos.

Já para Agente Comunitário, além dos pontos citados é fundamental que tenha feito curso introdutório de formação inicial e continuada. As remunerações variam a depender do cargo, sendo de R$ 1.818,00 para Guarda e R$ 2.424,00 para Agente Comunitário. A carga horária para ambos os cargos é de 40 horas semanais.

O cargo de Agente de Saúde é para atuação nas seguintes áreas:

Abrigo (3)

Alto da Saudade (3)

Alto do Rosário (1)

Centro Zona Rural (1)

Centro Zona Urbana (1)

José Ramos I (3)

José Ramos 2 (2)

Maniçoba 1 (1)

Othon (2)

Pacs I (1)

Pacs II (1)

Santa Luzia (1)

Tapiraim II (2)

Provas

As provas do concurso PE 2022 estão marcadas para o dia 06 de novembro e os locais serão disponibilizados no dia 28 de outubro. Já os gabaritos provisórios serão liberados no dia 07 de novembro. Entre as etapas do certame estão:

Provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Municipal;

Curso de formação específica após o término do concurso, exclusivamente para os candidatos classificados e aprovados que se adéquam às regras previstas nesse edital para participarem desse curso.

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da prefeitura. Para acessar o edital completo clique aqui.