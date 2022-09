Concurso PGE SC: Quais serão os cargos oferecidos?

A Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina (PGE-SC) anunciou edital do concurso PGE SC. Mas quais serão os cargos oferecidos? O certame oferece o total de 60 vagas efetivas distribuídas entre nível médio e superior.

Os interessados deverão se inscrever no portal do Instituto Consulplan, banca responsável pela seleção, entre os dias 03 de outubro e 03 de novembro. A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de R$ 80 para nível médio e R$ 110 para nível superior.

Vagas concurso PGE SC

Serão oferecidas um total de 60 vagas. Veja a seguir a lista de acordo com a escolaridade e o quantitativo de vagas:

Cargo Vagas Requisito Total AC PcD Administrador 3 2 1 superior em Administração Analista Técnico Administrativo II 20 19 1 superior Assistente Jurídico 8 7 1 superior em Direito Contador 20 19 1 superior em Ciências Contábeis Técnico em Informática 10 9 1 médio/técnico

Vale lembrar que no concurso PGE SC será oferecido um percentual de vagas destinadas para formação de cadastro reserva. Para esse cadastro, serão 50 vagas para cada cargo, mas utilizando-se os mesmos critérios da distribuição de vagas entre a ampla concorrência e reserva para pessoas com deficiência. Veja a seguir os ganhos iniciais para cada cargo:

Cargo Vencimento Básico Gratificação de Atividade Técnica Auxílio-alimentação Gratificação de Coordenação dos Sistemas Administrativos Remuneração total Administrador R$1.296 R$2.175,24 R$264 R$7.500 R$11.235,24 Analista Técnico Administrativo II R$1.296 R$2.175,24 R$264 R$7.500 R$11.235,24 Assistente Jurídico R$1.296 R$3.463,79 R$264 R$7.500 R$12.523,79 Contador R$1.296 R$2.175,24 R$264 R$7.500 R$11.235,24 Técnico em Informática R$972 R$1.531,40 R$264 R$7.500 R$9.142,40

O edital ainda informa que outros ganhos, assim como remunerações extras, podem ser somados ao valor mensal, de acordo com os requisitos regulamentares e legais.

Quais serão as etapas do concurso?

O exame vai contar com provas objetivas que serão aplicadas no dia 11 de dezembro, na capital, Florianópolis. O quantitativo de questões varia a depender da escolaridade e curso, sendo 80 para médio e 100 questões para nível superior. A duração das provas serão de cinco horas.

O analista técnico administrativo II será o único cargo a realizar o exame pela manhã, das 8h às 13h, enquanto os demais farão à tarde, de 15h às 20h. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.