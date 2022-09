Concurso PM e Bombeiros BA: Edital já tem data para ser liberado; confira!

Na última semana houve a dispensa de licitação em que confirmava a banca responsável pelo concurso PM e Bombeiros BA. Com isso, estabeleceu que a Fundação Carlos Chagas (FCC) quem comandaria o certame. Sendo assim, mediante atualizações o edital já tem data para ser anunciado.

O contrato foi publicado na última terça, 27, e o vínculo com a banca terá o prazo de 12 meses. Com isso, os editais tem prazo para sair nesta quarta-feira, 28 de setembro.

Ao todo serão oferecidas 2500 vagas, sendo que 2000 para a carreira de policial militar e as 500 para bombeiros do estado. Rui Costa, governador da Bahia, foi quem confirmou o quantitativo de vagas e a realização dos certames.

Quem pode concorrer no concurso PM e Bombeiros BA?

A escolaridade mínima exigida é nível médio. Além disso, é preciso se atentar aos outros requisitos de inscrição. São eles:

Mínimo de 18 e máximo de 30 anos completos;

Altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres; e

Carteira nacional de habilitação na categoria B.

O aluno soldado que presta concurso PM e Bombeiros BA recebe durante o curso a remuneração de um salário mínimo. Depois de aprovados, passam a receber o equivalente a R$3.410,68.

Já para bombeiros, será preciso ter nível médio completo ou médio/técnico de escolaridade. Além de ter idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos, além da estatura mínima de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres). O último certame aconteceu em 2017. A prova aplicada foi de caráter objetivo e discursivo, sendo de 80 questões, sendo 30 de Conhecimentos Gerais e 50 de Conhecimentos Específicos.

Quando aconteceu o último certame para PM na Bahia?

O último edital foi liberado em 2019 e contou com etapas objetiva e discursiva, ambas com caráter eliminatório e classificatório. As avaliações aconteceram nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba. Além disso, os candidatos passaram por outras etapas:

Avaliação Psicológica;

Exames Médicos-Odontológicos;

Teste de Aptidão Física;

Exame de Documentação;

Investigação Social; e

Curso de Formação.