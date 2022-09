Concurso PM e Bombeiros BA: Edital tem data marcada; veja mais detalhes

Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) confirmou data para liberação do edital do concurso PM e Bombeiros BA. A pasta confirmou o prazo e anunciou que serão divulgadas datas das inscrições, assim como o cronograma oficial das etapas.

Prazo concurso PM e Bombeiros BA

De acordo com a Saeb, o edital será liberado na próxima quarta-feira, 28 de setembro, que informa que este é o terceiro concurso voltado para policiais militares do estado.

A Fundação Carlos Chagas, FCC, será a responsável por comandar o concurso PM e Bombeiros BA e há uma expectativa para que as inscrições também aconteçam em 28, na data de liberação do edital.

O governador Rui Costa, em entrevista, falou sobre situação: “Estamos concluindo o concurso da Polícia Civil (1.000 vagas) e esse ano, no dia 28 deste mês, a gente abre inscrição para o concurso da Polícia Militar. No dia 28 as vagas estarão abertas”.

Requisitos para concurso PM BA

Os requisitos para inscrição no cargo de soldado são:

Nível médio completo

Mínimo de 18 e máximo de 30 anos completos;

Altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres; e

Carteira nacional de habilitação na categoria B

A remuneração inicial para o aluno soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros contará com uma bolsa de estudo equivalente a um salário mínimo, já depois da conclusão, o valor é R$3.410,68.

Quando foi o último concurso Bombeiros BA?

O último edital aconteceu em 2017. Na época foram ofertadas 750 vagas para soldados, sendo 672 destinadas a candidatos do sexo masculino e 72 para o sexo feminino.

Além da escolaridade mínima exigida ser nível médio, precisavam ter idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos, além da estatura mínima de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres). Etapas objetiva e discursiva foram aplicadas aos inscritos.