Concurso Polícia Penal GO: Edital pode ter oferta com 500 vagas; veja!

De acordo com o atual diretor-geral, Josimar Pires Nicolau, um novo concurso Polícia Penal GO deve ser realizado em 2023. Nas redes sociais, o representante da corporação aproveitou para falar sobre o quantitativo de vagas. Segundo Nicolau, 500 vagas serão oferecidas neste certame.

Mesmo sem dizer data exata, o diretor-geral ainda contou que a seleção está prevista para acontecer no primeiro semestre de 2023. Tudo indica que neste certame, o cargo ofertado será de policial penal, no qual como requisito mínimo é nível superior.

O antigo agente de segurança prisional, atualmente, policial penal, teve a lei com o aval para mudança de nomenclatura em 2021. Para concorrer ao cargo, é preciso ter nível superior em qualquer área de formação. No ano de 2019, a remuneração da carreira era de R$4.891,25 para jornada de 40 horas semanais.

Com a informação passada pelo diretor-geral, a expectativa agora é que os preparativos avancem no final deste ano para que o edital possa ser divulgado dentro do prazo. Ou seja, no primeiro semestre de 2023.

Último concurso Polícia Penal GO

O último certame aconteceu em 2019 e houve disponibilidade para contratação de 500 profissionais. A lotação foi para várias cidades, os aprovados seriam realocados, a depender da necessidade do exame. A Iades foi a responsável pela seleção. Todo o procedimento se deu mediante sete apostas. Sendo elas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IADES; Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IADES; Avaliação médica, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IADES; Avaliação da equipe multiprofissional, de caráter eliminatório e exclusiva para os candidatos que se declararam com deficiência, a ser realizada pelo IADES; Avaliação física, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IADES; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IADES; e Investigação social, de caráter eliminatório, a ser realizada pela DGAP.

As provas objetivas contaram com um total de 60 questões, destas, 40 são de conhecimento específico e mais 20 para a área de Conhecimentos Gerais.