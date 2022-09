Concurso Polícia Técnica BA 2022: SAIU O EDITAL com 456 vagas! Até R$ 12.065,35!

A Polícia Técnica do Estado da Bahia faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Polícia Técnica BA 2022) para o preenchimento de 456 vagas no quadro efetivo do órgão.

De acordo com o edital de concurso da Polícia Técnica BA 2022, publicado na manhã deste sábado (03/09), conta com vagas para os cargos de Perito Criminal, Médico-Legista, Perito Odonto-Legal e Perito Técnico. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 4.873,18 a R$ 12.065,35.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) tem a responsabilidade do concurso da Polícia Técnica BA 2022.

Cargos e vagas do concurso Polícia Técnica BA

O edital de concurso público da Polícia Técnica da Bahia com os seguintes cargos e vagas:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Perito Criminal 166 R$ 12.065,35 Perito Técnico 177 R$ 4.873,18 Perito Odonto-Legal 10 R$ 12.065,35 Médico-Legista 103 R$ 12.065,35

Perito Criminal, Perito Médico Legista e Perito Odonto-Legal: a remuneração inicial é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 4.357,37, acrescido de Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ III), equivalente a R$ 2.261,27, podendo ser acrescidas outras vantagens hipótese em que a remuneração poderá atingir o valor de R$ 12.065,35.

Perito Técnico de Polícia Civil: a remuneração inicial é constituída pelo vencimento básico no valor de R$ 1.473,18, acrescido de Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ III), equivalente a R$ 1.558,52, podendo ser acrescidas outras vantagens hipótese em que a remuneração poderá atingir o valor de R$ 4.873,18.

Atribuições dos cargos

PERITO CRIMINAL DE POLÍCIA CIVIL: Realizar perícias na área de criminalística em locais de infração penal e outras perícias especiais solicitadas por autoridade; realizar perícias e identificação de veículo e elaborar laudos; planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades periciais e administrativas do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia; planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar as atividades operacionais e administrativas do órgão ou unidade sob sua direção; proceder aos estudos, levantamentos e análises de ocorrências periciais, visando ao desenvolvimento de programas, métodos, técnicas e rotinas do trabalho pericial; participar de estudos e pesquisas de natureza técnica ou especializada sobre administração pericial; prestar assessoramento em assuntos relacionados com a segurança pública e com a administração pericial

PERITO MÉDICO LEGISTA DE POLÍCIA CIVIL: Realizar exames periciais na área de tanatologia; proceder à exumação e perícia na área da Medicina Legal; realizar exames periciais de Radiologia, Anatomopatologia, Sexologia, Psiquiatria, Antropologia, Embriaguez, Traumatologia, Toxicologia, Imunologia, Infortunística e outras afins, visando à prova; realizar exames periciais no ser humano vivo, cadáveres e suas partes, relacionados com a Medicina legal; planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades da Medicina legal no âmbito do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia; planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar as atividades operacionais e administrativas do órgão ou unidade sob sua direção; dirigir e coordenar, operacionalmente, com exclusividade, a realização dos exames médico-legais, visando à apuração das infrações penais; proceder a estudos, levantamentos e análises de ocorrências periciais, visando ao desenvolvimento de programas, métodos, técnicas e rotinas do trabalho pericial na área da Medicina Legal; entre outras.

PERITO ODONTO-LEGAL DE POLÍCIA CIVIL: Realizar perícia no âmbito da Odontologia Legal; realizar perícia antropológica no âmbito da Odontologia Legal; realizar perícia em próteses dentárias, aparelhos ortodônticos, artefatos ou quaisquer vestígios correlatos que tenham interesse Odonto-legal; realizar perícia em marcas de mordida no vivo ou no morto, ou ainda, em anteparos inanimados; realizar ou solicitar perícias e pesquisas complementares de identificação; realizar ou solicitar exames nas áreas de Radiologia, Anatomopatologia, Biologia, Hematologia, Imunologia, Traumatologia, no âmbito da Odontologia Legal, visando à prova pericial; realizar perícia de lesões corporais relacionadas ao aparelho estomatognático, de natureza funcional, estética e fonética; coletar, preparar, classificar, receber, modelar e expor qualquer vestígio ou peça anatômica, na totalidade ou em fragmentos, no âmbito da Odontologia Legal; coletar, selecionar e classificar peças anatomopatológicas de interesse Odonto-legal para estudos e pesquisas; planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades de Odontologia Legal no âmbito do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia; entre outras.

PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL: Atuar, subordinado ao Perito Criminalístico, ao Perito Médico-legal e/ou ao Perito Odonto-legal, na execução de exames e perícias; executar tarefas de apoio à realização de perícias de infração penal e de laboratório; exercer as atividades na área de papiloscopia; realizar a preparação de equipamentos, peças e reagentes necessários, execução dos trabalhos periciais; confeccionar pareceres, informações técnicas, croquis, levantamentos topográficos e outros expedientes administrativos vinculados às atividades de papiloscopia, quando determinado pela autoridade competente; executar o levantamento e a revelação de impressões papilares (digitais, palmares e plantares)em local de crime e buscar outros vestígios para realização de exames periciais; elaborar pareceres relativos aos confrontos papiloscópicos, mediante coleta de impressões papilares, para fins de identificação civil e criminal, abrangendo a identificação neonatal e cadavérica; entre outras.

Inscrição Concurso Polícia Técnica BA 2022

Os interessados devem realizar as inscrições no período de 8 de setembro e 10 de outubro, no site da banca organizadora, IDECAN, ao custo de R$ 140,00 a R$ 160,00.

Etapas e Provas

Último concurso da Polícia Técnica BA foi em 2014

O último concurso público da Polícia Técnica da Bahia foi divulgado no ano de 2014. Na ocasião, a seleção aberta pelo Governo do Estado foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

Na época, o edital abriu 40 vagas para Perito Criminal, 60 para perito médico legista, 10 para perito odonto-legal e 20 para perito técnico do DPT.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisava possuir o nível superior na respectiva área. O cargo de Perito Técnica era a exceção: para concorrer a uma das vagas o interessado bastava possuir graduação em qualquer área.

Na ocasião, os salários oferecidos variaram entre R$3.047,14 e R$9.173,31, já com as gratificações.