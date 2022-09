Concurso Prefeitura Cuiabá MT: Edital liberado com mais de 2.100 vagas; confira!

Mais um concurso Prefeitura Cuiabá MT! O edital foi publicado nesta quarta-feira, 14 de setembro. Ao todo serão oferecidas 2.162 vagas para nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever do dia 29 de setembro até 07 de novembro, pelo portal da banca, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A taxa de inscrição depende da escolaridade sendo de R$47,50 para os cargos de nível médio/ técnico, R$55,80 para os cargos de nível superior e R$75,80 para médico.

Doadores de sangue; doadores de medula óssea; trabalhadores que recebem até um salário mínimo; desempregados; eleitores que prestaram serviço à Justiça Eleitoral; doadoras de leite materno; mães de portadores de microcefalia; prestadores de serviço voluntário poderão solicitar isenção da taxa do certame. Para isso, é preciso que as documentações comprobatórias sejam entregues até dia 1º de outubro, pelo site da banca.

Vagas concurso Prefeitura Cuiabá MT

Confira a seguir os cargos de acordo com a escolaridade:

Nível médio:

Agente de Farmácia;

Cuidador Social;

Motorista – Epidemiologia;

Motorista – Socorrista;

Oficial Técnico em Administrativo em Saúde;

Agente de Call Center;

Técnico de Patologia Clínica e Laboratório;

Técnico de Saúde Bucal;

Técnico em Secretariado;

Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho;

Técnico em Vigilância em Saúde;

Mestre de obras;

Técnico de Enfermagem.

Nível superior:

Enfermeiro;

Enfermeiro Oncologia;

Enfermeiro do Trabalho;

Engenheiro Sanitarista;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Assistente Social;

Saúde Coletiva – APS;

Saúde Coletiva;

Biólogo;

Desenvolvimento de Recursos Humanos na Saúde;

Educador Físico;

Epidemiologista;

Farmacêutico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Médico Veterinário;

Nutricionista;

Psicólogo;

Psicopedagogo;

Químico;

Terapeuta Holístico;

Terapeuta Ocupacional;

Médico nas especialidades de: Alergologista/Imuno; Médico Auditor; Cardiologia; Cardiologia Pediátrica; Cirurgia Geral; Cirurgia Vascular; Clínico Geral – APS; Clínico Geral; Dermatologia; Endocrinologia; Gastroenterologista; Geriatria; Ginecologia e Obstetrícia; Hematologia; Homeopata; Infectologia; Nefrologia; Neurologia; Oncologista Clínico; Otorrinolaringologia; Pediatria; Pneumologista; Psiquiatra; Proctologista; Reumatologia; Urologia; Médico do Trabalho.

Apoio Jurídico;

Arte Educadora;

Arteterapeuta/Recreador;

Economista;

Estatístico.

As remunerações iniciais dos aprovados do concurso Prefeitura Cuiabá MT dependem do cargo, podendo estar entre R$1.808,18 e R$8.368,54.

Provas concurso Prefeitura Cuiabá MT

As provas estão marcadas para o dia 29 de Janeiro de 2023 em Cuiabá e Várzea Grande. As etapas contam com provas objetivas e avaliação de títulos, este último, para cargos de nível superior.

Nas provas objetivas do concurso Prefeitura Cuiabá MT serão um total de 60 questões que serão distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico: 5 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Cuiabá e/ou Várzea Grande: 5 questões;

Legislação: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.