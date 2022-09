Concurso Prefeitura de Caruaru PE oferta 1500 vagas; confira cargos!

Prefeitura de Caruaru, Pernambuco, anuncia novo edital do concurso Prefeitura de Caruaru PE com oferta de 1500 vagas para diversas áreas. Inicialmente serão abertas um total de 616 oportunidades com edital previsto para o mês de outubro.

Deste total, 530 serão voltadas para a área da educação, cargo de professor. Já outras 86 serão distribuídas para as seguintes áreas: Controladoria Geral (CGM), CaruaruPrev, Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente (URB) e Fazenda.

Dia 16 de setembro, última sexta-feira, Rodrigo Pinheiro, prefeito do município estabeleceu a banca por meio do contrato. O responsável será IBAM -Instituto Brasileiro de Administração Municipal que ficará encarregado por comandar o certame, além de organizar etapas e provas objetivas.

Devido a quantidade de cargos, o executivo optou por escalonar os certames. Desse modo, o edital com o restante das vagas ainda não tem data prevista. Vale lembrar que as remunerações dependem de cada cargo, estando entre R$1.212 a R$5 mil. “Seguimos garantindo avanços em emprego e renda para nossa cidade, a prova disso é este marco, o maior concurso da história de Caruaru. A gente faz história fazendo e não adiando“, afirmou o prefeito.

Vale lembrar que para este projeto seguir adiante será necessário uma atualização na legislação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

Quanto ao assunto, Pinheiro afirmou: “É de suma importância a aprovação da Câmara Municipal para a criação desses novos cargos, renovando nosso quadro pessoal. Sei da sensibilidade dos então vereadores e vereadoras para uma pauta tão relevante para nossa cidade, como esta. Quero aproveitar para agradecer tudo o que vem sendo aprovado na Câmara, e acreditamos que o Poder Legislativo vai continuar receptivo e vai aprovar o que for necessário para avançarmos no concurso“.

Quando aconteceu o último concurso Prefeitura de Caruaru PE ?

O último concurso Prefeitura de Caruaru PE aconteceu em 2018. Na ocasião, houve a oferta de 50 vagas para Guarda Municipal. Os requisitos necessários foram: ensino médio completo, idade mínima de 18 anos completos na data da posse, Carteira Nacional de Habilitação (categoria AB) e altura mínima de 1,65 (homens) e 1,60 (mulheres). A jornada de trabalho foi de 44 horas semanais e teve a Upenet como organizadora do certame.

A remuneração na época foi de R$1.398,99. A prova objetiva contou com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática: 10 questões;

Código de trânsito brasileiro: 10 questões;

Informática: 10 questões;

Direitos e garantias fundamentais: 15 questões.

Vale lembrar que além da prova objetiva, outras etapas foram aplicadas, como por exemplo, avaliação de exames de saúde, exames de capacidade física e avaliação psicológica.