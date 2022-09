Concurso Prefeitura Marília SP abre edital para saúde; confira cargos

A Prefeitura de Marília, São Paulo, anuncia abertura de edital do concurso Prefeitura Marília SP para preencher 29 vagas para área da saúde. Os interessados poderão se inscrever de 03 de outubro até 04 de novembro pelo portal da Vunesp. A taxa de inscrição depende do cargo e da escolaridade, sendo de R$ 64,68 para cargo de nível médio, R$ 105,00 para os de nível superior e R$ 128,00 para as funções de Médico.

Vagas concurso Prefeitura Marília SP

Confira a seguir a lista de cargos com o quantitativo de vagas:

Assistente de Farmacêutico (5)

Fisioterapeuta (3)

Fonoaudiólogo (2)

Médico Cardiologista (1)

Médico Cardiologista Pediátrico (1)

Médico Clínica Médica (1)

Médico Ginecologista e Obstetra (1)

Médico do Trabalho (1)

Médico Neurologista (1)

Médico Neurologista Pediátrico (1)

Médico Pediatra (1)

Médico Pneumologista (1)

Médico Psiquiatra (1)

Médico Psiquiatra a Infância e Adolescência (1)

Médico Urologista (1)

Médico Generalista (1)

Médico Veterinário (1)

Nutricionista (4)

As remunerações variam a depender do cargo podendo ser de R$ 2.082,67 a R$ 9.898,52, além disso será acrescido benefício de R$ 550. A carga horária de trabalho varia de 15 até 30 horas semanais.

Provas

As provas serão marcadas para dia 23 de janeiro de 2023. As disciplinas cobradas são língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e política de saúde. Informações sobre data, assim como locais e horários deverão ser acompanhados pelo portal do Diário Oficial de Marília ou através do portal oficial da banca organizadora, Vunesp.

O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Clique aqui para acessar o edital completo.