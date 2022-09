Concurso Público MG 2022: Chácara abre edital para nível médio e superior

Mais um concurso público MG 2022. Dessa vez, a câmara de Chácara anuncia um edital para nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever do dia 09 de novembro até 08 de dezembro de 2022.

A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de R$ 84,84 para Auxiliar de Serviços Gerais, R$ 161,10 para Técnico Legislativo e R$ 276,72 para função de Procurador. As inscrições serão feitas de forma presencial na sede da Câmara Municipal localizada na Rua Heitor Candido, 60, Centro, Chácara-MG, das 13 horas às 16h:30.

Provas concurso público MG 2022

As provas do concurso Público MG 2022 estão marcadas para 08 de Janeiro de 2023, já a confirmação do local e datas será realizado a partir do dia 30 de Dezembro de 2022. A fase objetiva vai contar com 40 questões, porém, a divisão e quantitativo depende de cada cargo. Confira:

Procurador Legislativo

10 questões de língua portuguesa;

10 questões de conhecimentos gerais;

20 questões de conhecimentos específicos;

Técnico Legislativo e Auxiliar de Serviços Gerais

10 questões de língua portuguesa;

10 questões de matemática;

10 questões de conhecimentos gerais;

10 questões de conhecimentos específicos.

Os gabaritos do concurso público MG 2022estão marcados para o dia 09 de Janeiro de 2023. As próximas etapas do certame são prova prática e avaliação de títulos. A fase prática é para Auxiliar de Serviços Gerais e títulos é para candidatos de nível superior. O certame, por sua vez, terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Câmara.