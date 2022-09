Concurso Público: Prefeitura de Moju-PA anuncia edital com mais de 800 vagas!

A prefeitura de Moju, Pará, anunciou mais um concurso público. Dessa vez, o órgão disponibiliza 801 vagas mais formação de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições estarão abertas até dia 29 de setembro e podem ser realizadas pelo site Consulpam, empresa responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição depende do cargo escolhido podendo estar entre R$ 18,35 a R$ 30,12.

Vagas

Confira a seguir a lista dos cargos de acordo com a vacância e escolaridade.

Nível fundamental – Agente de Vigilância Escolar (30), Auxiliar de Serviços Gerais (43), Auxiliar de Serviços Gerais – Administrativos Educacionais (6), Motorista (30), Vigia (100) e Zelador (8).

Nível médio e técnico – Agente Administrativo (80), Agente Comunitário de Saúde (100), Agente de Fiscalização (13), Auxiliar Administrativo (73), Agente de Endemias (20), Auxiliar de Consultório Dentário (3), Cuidador Social (7), Guarda Municipal (30), Técnico de Enfermagem (7), Técnico em Meio Ambiente (1) e Técnico em Radiologia (2).

Nível superior – Arquiteto (1), Assistente Social (10), Enfermeiro (5), Engenheiro Civil (1), Farmacêutico Bioquímico (2), Fonoaudiólogo (1), Nutricionista (2), Pediatra (2), Professor de Arte (5), Professor de Ciências (8), Professor de Educac?a?o Física (12), Professor de Ensino Religioso Escolar (3), Professor de Geografia (6), Professor de História (8), Professor de Língua Inglesa (10), Professor de Língua Portuguesa (13), Professor de Matemática (13), Professor de Pedagogia (137), Psicólogo (5), Veterinário (2) e Terapeuta Ocupacional (2).

Provas concurso público Moju

O concurso público da prefeitura de Moju estabelece que terá três etapas, a depender do cargo. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, múltipla escolha, será aplicada para todas áreas no dia 13 de novembro. Outras fases do certame são prova de títulos, apenas para nível superior, caráter classificatório e prova física, apenas para os cargos de Guarda Municipal e Agente de Fiscalização, de caráter eliminatório.

A prova objetiva contará com questões com disciplinas de português, raciocínio lógico, informática, atualidades, Direito Administrativo, Constitucional e Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Moju, a depender do cargo. A avaliação de aptidão física contará com os seguintes testes:

Agilidade – Shutle Run (Masculino e Feminino) : Dois blocos de madeira serão colocados a dez centímetros em uma linha e separados entre si por um espaço de 30 centímetros. O candidato(a) deverá correr com o máximo de velocidade até os blocos, pegar um deles e retornar até o ponto de onde partiu, depositando esse bloco atrás da linha de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma;

: Dois blocos de madeira serão colocados a dez centímetros em uma linha e separados entre si por um espaço de 30 centímetros. O candidato(a) deverá correr com o máximo de velocidade até os blocos, pegar um deles e retornar até o ponto de onde partiu, depositando esse bloco atrás da linha de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma; Abdominal (Masculino e Feminino) : No movimento de flexão anterior do tronco, na posição decúbito dorsal, as plantas dos pés deverão estar sobre o chão com os calcanhares unidos a uma distância de 30 a 45 cm das nádegas. O avaliado, por contração de musculatura abdominal, curva-se até a posição sentada, flexionando o abdômen em direção às pernas até o nível em que ocorra a passagem dos membros superiores estendidos e paralelos ao solo, ao lado dos joelhos, tomando-se

por base os cotovelos, os quais devem ultrapassar a linha formada pelos joelhos, retornando o avaliado à posição inicial (decúbito dorsal) até que toque o solo com as escápulas. Voltando a posição inicial contar-se-á uma execução;

: No movimento de flexão anterior do tronco, na posição decúbito dorsal, as plantas dos pés deverão estar sobre o chão com os calcanhares unidos a uma distância de 30 a 45 cm das nádegas. O avaliado, por contração de musculatura abdominal, curva-se até a posição sentada, flexionando o abdômen em direção às pernas até o nível em que ocorra a passagem dos membros superiores estendidos e paralelos ao solo, ao lado dos joelhos, tomando-se por base os cotovelos, os quais devem ultrapassar a linha formada pelos joelhos, retornando o avaliado à posição inicial (decúbito dorsal) até que toque o solo com as escápulas. Voltando a posição inicial contar-se-á uma execução; Corrida (Masculino e Feminino): O teste deverá ser realizado em pista demarcada,

ininterruptamente, sendo permitido andar durante a sua realização. Faltando 2 (dois) minutos para o encerramento do teste será emitido um aviso a todos os candidatos sobre o tempo já decorrido. Após o final do tempo estipulado de cada corrida, será dado um sinal e o candidato deverá parar no lugar em que estiver. O candidato deverá ficar em pé, andando transversalmente na pista, onde aguardará a anotação do seu percurso pelo fiscal do teste.

O gabarito deste concurso público está previsto para ser liberado dia 14 de novembro. O certame tem validade de dois anos, podendo prorrogar por igual período, a depender da necessidade da prefeitura. Acesse aqui para ver o edital completo.