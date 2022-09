Concurso Público: Prefeitura de Nova Aliança SP abre edital com 29 vagas

As vagas são para todos os níveis de escolaridade

A prefeitura de Nova Aliança, São Paulo, abre concurso público para provimento de 29 vagas nos mais variados cargos. Os interessados poderão se inscrever até dia 06 de outubro pelo site PCN concursos, banca responsável pelo certame.

As taxas variam a depender do cargo e escolaridade, sendo cargos de nível fundamental, médio e técnico: R$ 50,00; e para nível superior: R$ 80,00.

Vagas do concurso público

As vagas são em um total de 29. Confira a lista de oportunidades de acordo com o quantitativo de vagas. Vale lembrar que 5% serão destinadas as candidatos deficientes.

Assistente Social Nível I (1)

Atendente/Dentista (Cr)

Auxiliar de Recursos Humanos (1)

Enfermeira Nível III (2)

Farmacêutico (1)

Fisioterapeuta (1)

Médico Nível I (1)

Motoristas de Serviços Gerais (6)

Monitor Permanente do Transporte Escolar (7)

Servente de Serviços Gerais (6)

Técnico de Enfermagem (3)

Tecnologia da Informação (Cr)

Terapeuta Ocupacional (Cr)

Provas

As provas deste concurso público vão acontecer em duas etapas, sendo a primeira fase, a prova objetiva para todos os cargos, já a etapa prática será para motorista. A fase objetiva está marcada para 16 de outubro, sendo dividida da seguinte forma:

15 questões de conhecimentos específicos;

10 questões de língua portuguesa;

10 questões de matemática;

05 questões de conhecimentos gerais.

O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Câmara.