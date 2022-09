Concurso Receita Federal: Edital tem data prevista; confira mais novidades!

Tudo indica que o edital do concurso Receita Federal não demore para sair! O documento já tem data prevista, já que os trâmites burocráticos, como escolha da banca e mais preparativos já estão avançados. Sendo assim, os concurseiros podem esperar que nas próximas semanas já seja possível realizar as inscrições.

O prazo previsto é que o edital saia ainda no mês de setembro. De acordo com Natália Nobre, 2ª vice-presidente do Sindifisco, o documento será disponibilizado para sair daqui 30 dias. Porém, uma data ainda não revelada. Por meio do edital, o concurseiro obterá informações sobre inscrição, provas, resultados, assim como os principais eventos do certame.

Mais novidades do concurso Receita Federal

Pelo fato da confirmação da banca organizadora, entende-se que os preparativos estão avançados. Segundo a entrevista dada pelo Sindifisco no Youtube, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a responsável pelo certame. A dispensa de licitação já foi divulgada por meio do Diário Oficial.

Sendo assim, os próximos passos para que de fato o concurso Receita Federal saia do papel são a publicação do extrato de contrato e a realização dos últimos ajustes. De acordo com o deputado Luís Miranda, o extrato já foi assinado.

Vagas

Por meio da autorização do certame que aconteceu em junho de 2022, houve a confirmação da oferta de 699 vagas. De acordo o documento, o prazo entre a liberação do edital e a realização das provas também foi divulgado, sendo confirmado o prazo de dois meses. Confira remunerações iniciais de cada cargo:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

Para ambos os cargos, a Receita Federal está com carência de pessoal grande e sem realizar novas contratações há anos. Para analista, o último concurso aconteceu em 2012, enquanto que para auditor, a última seleção ocorreu em 2014.