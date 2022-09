Concurso RS 2022: Prefeitura de Cerro Largo abre edital; inicial acima de R$ 7 mil!

A prefeitura de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, abriu mais um concurso RS 2022 para o provimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem se inscrever no portal Legalle Concursos, entre os dias 02 até 29 de setembro, sendo último dia para efetuar o pagamento do boleto, dia 30.

As taxas dependem do cargo deste certame, sendo de R$ 40,00 para os cargos de Nível Fundamental Incompleto, R$ 60,00 para o cargo de Nível Fundamental Completo, R$ 90,00 para os cargos de Nível Médio/Técnico, R$ 120,00 para Nível Superior.

Vagas concurso RS 2022

Os cargos para nível superior são:

Assistente Social: a) Idade mínima: 18 anos; b) Habilitação legal para o exercício da Profissão de Assistente Social, carga horária de trabalho equivalente a 33h com remuneração de R$ 3.613,95;

Contador: a) Idade mínima: 18 anos; b) Habilitação legal para o exercício da profissão de contador. carga horária de 33h e remuneração de R$ 4.336,74;

Enfermeiro: a) Idade mínima: 18 anos; b) Habilitação legal para o exercício da Profissão de Enfermeiro.

33h semanais e remuneração de R$ 3.613,95;

Fonoaudiólogo : a) Idade mínima: 18 anos; b) Habilitação legal para o exercício da Profissão de Fonoaudiólogo.

20h semanais e ganhos iniciais de R$ 4.336,74;

Médico: a) Idade mínima: 18 anos; b) Habilitação legal para o exercício da Profissão de Médico. 20h semanais e ganhos de R$ 7.227,90;

Médico Veterinário: a) Idade mínima: 18 anos; b) Habilitação legal para o exercício da Profissão de Médico Veterinário. 33h semanais e ganhos de R$ 4.336,74;

Procurador: a) Idade mínima: 18 anos; b) Habilitação legal para o exercício da Profissão de Advogado.

20h semanais e ganhos de R$ 4.336,74;

Para vagas nível médio e técnico, os cargos são:

Vigilância em Saúde: a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Médio Completo; c) Carteira Nacional de Habilitação – CNH Categoria “B”. 40h semanais e ganhos de R$ 2.312,92;

Oficial Administrativo : a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Médio Completo. 33h de jornada semanal e ganhos de R$ 2.891,16;

Técnico em Enfermagem: a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Médio Completo; c) Técnico em Enfermagem completo; d) Habilitação legal para o exercício da Profissão de Técnico em Enfermagem. 40h semanal e salário de R$ 2.312,92;

Técnico em Informática: a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Médio Completo; c) Técnico em Informática completo. 33h semanais e ganhos de R$ 2.529,76

As vagas deste concurso RS 2022 para nível fundamental são:

Auxiliar de Mecânico: a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série. 40h semanais e remuneração de R$ 1.373,30;

Auxiliar Administrativo: a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Fundamental Completo. 33h semanais e salário de R$ 2.529,76;

Instalador Hidráulico: a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série. 40h de jornada semanal e remuneração de R$ 1.662,41;

Mecânico: a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série. 40h de jornada semanal e remuneração de R$ 2.312,92;

Operário: a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série. 40h de jornada e remuneração R$ 1.127,55

Operário Especializado 01 a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série. 40h de trabalho e salários de R$ 1.373,30;

Operador de Máquinas Pesadas a) Idade mínima: 18 anos; b) Ensino Fundamental Incompleto – 4ª série; c) Carteira Nacional de Habilitação – CNH Categoria “C”. 40h de carga horária e remuneração de R$ 1.951,53.

Prova

A prova objetiva está prevista para 06 de novembro de 2022 e acontecerá em dois turnos, com isso, os candidatos podem se inscrever em dois cargos diferentes, desde que se atentem ao turno:

No turno da manhã serão realizadas as Provas Teórico-Objetivas dos cargos de: Assistente Social, Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Instalador Hidráulico, Mecânico, Médico, Médico Veterinário, Oficial Administrativo, Operário Especializado e Técnico em Informática;

No turno da tarde serão realizadas as Provas Teórico-Objetivas dos cargos de Auxiliar Mecânico, Auxiliar Administrativo, Contador, Fiscal de Vigilância em Saúde, Operário, Operador Máquinas Pesadas, Procurador e Técnico em Enfermagem.

A fase objetiva conta com 40 questões que serão distribuídas entre as disciplinas de português, matemática, legislação e conhecimentos específicos. A pontuação varia a depender da escolaridade.

Clique aqui para acessar o edital completo.