Concurso SC 2022: Cunhataí abre edital com salários acima de R$ 16 mil; confira!

A Prefeitura de Cunhataí, Santa Catarina, abre edital para concurso SC 2022 e processo seletivo com vagas para todos os níveis de escolaridade + CR e salários que podem chegar a R$ 16.737,35.

Os interessados poderão se inscrever do dia 16 de setembro até 03 de novembro pelo portal IPPEC, responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia entre R$ 40 e R$ 100.

Vagas concurso SC 2022

O concurso público oferece o provimento de 9 vagas de caráter imediato para os seguintes cargos:

Auxiliar de Serviços Gerais Feminino,

Auxiliar de Serviços Gerais Masculino,

Operador de Máquinas,

Motorista,

Pedreiro/Carpinteiro,

Assistente Administrativo,

Agente Comunitário Saúde 03 Rosas,

Agente Educativo,

Agente de Endemias,

Fiscal de Tributos,

Mecânico,

Técnico em Enfermagem,

Enfermeiro Padrão,

Médico Clínico Geral,

Médico Ginecologista/Obstetra,

Médico Pediatra, Arquiteta/Urbanista,

Fonoaudiólogo,

Procurador Jurídico,

Agente de Compras e Licitações,

Psicólogo,

Agente de Controle Interno,

Farmacêutico,

Professor de Educação Física,

Professor de Anos Iniciais e Professor de Educação Infantil

Já o processo seletivo, oferece as seguintes oportunidades:

Auxiliar de Serviços Gerais Feminino,

Auxiliar de Serviços Gerais Masculino,

Operador de Maquinas,

Motorista, Pedreiro/Carpinteiro,

Mecânico,

Técnico em Enfermagem,

Professor de Educação Infantil,

Professor de Ensino Fundamental,

Professor de Inglês,

Professor de Educação Física,

Professor de Artes, Nutricionista,

Contador,

Psicólogo,

Professor de Artes Não Habilitado,

Professor de Educação Física Não Habilitado,

Professor de Inglês Não Habilitado,

Professor de Ensino Fundamental Não Habilitado e Professor de Educação Infantil Não Habilitado.

Provas

As provas do concurso SC 2022 e processo seletivo estão marcadas para o dia 26 e 27 de novembro. Os locais serão comunicados dia 11 de novembro, já o gabarito preliminar marcado para 27 de novembro no endereço eletrônico do portal da banca. Vale lembrar que o edital tem prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Prefeitura.

Edital do concurso público

Edital do processo seletivo