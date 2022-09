Concurso SEAGRI DF: Edital divulgado; mais de 800 vagas; confira!

Confira detalhes dos cargos e salários

A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI-DF) liberou o edital com 842 vagas para o concurso SEAGRI DF. A oportunidades são para efetivos e formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever do dia 26 de outubro até 30 de novembro pelo portal Iades, organizador da seleção. A taxa varia a depender do cargo, sendo de R$ 54 para técnico e R$ 59 para analista.

Vagas concurso SEAGRI DF

Das 842 vagas, 428 são para oportunidades imediatas. Veja a seguir a tabela com a lista de cargos e especialidades, de acordo com ampla concorrência e cotas:

Técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária: São 50 vagas imediatas e mais 528 vagas em cadastro de reserva.

Cargo Tipo de vaga Ampla Concorrência Pessoas com Deficiência – (PcD) Negros e Negras Hipossuficientes Total PROVIMENTO IMEDIATO Técnico de Laboratório 7 3 3 2 15 Agente Administrativo 67 27 27 14 135 CADASTRO DE RESERVA Técnico de Laboratório 26 10 10 5 51 Agente Administrativo 239 95 95 48 477

Analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária: São 74 vagas imediatas mais 90 de cadastro reserva. Cargo Tipo de vaga Ampla Concorrência Pessoas com Deficiência – (PcD) Negros e Negras Hipossuficientes Total PROVIMENTO IMEDIATO Administrador 12 4 4 2 22 Biólogo 2 0 0 0 2 Contador 2 1 1 1 5 Economista 1 0 0 0 1 Direito e Legislação 2 1 1 1 5 Médico Veterinário 17 6 6 3 32 Nutricionista 1 0 0 0 1 Químico 1 0 0 0 1 Zootecnista 2 1 1 1 5 CADASTRO DE RESERVA Administrador 15 6 6 3 30 Biólogo 1 0 0 0 1 Contador 2 1 1 1 5 Economista 2 1 0 0 3 Direito e Legislação 3 6 1 1 11 Médico Veterinário 17 0 6 3 26 Nutricionista 2 0 0 0 2 Químico 2 2 0 0 4 Zootecnista 5 2 2 1 10

O cargo de analista exige nível superior, já técnico, apenas nível médio. Os ganhos iniciais são atrativos. Sendo assim, os valores são:

R$6.792,50 para o nível médio; e

R$10.670 para o nível superior

Provas

As provas do concurso SEAGRI DF estão previstas para 08 de janeiro de 2023 e conta com três etapas:

Prova objetiva – para todos os cargos;

para todos os cargos; Prova discursiva – somente par ao analista; e

somente par ao analista; e Prova de títulos – somente para o analista.

A primeira fase terá 50 questões de múltipla escolha e vai misturar questões de conhecimentos específicos e gerais. prazo de validade será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.