Concurso SEDUC Guarujá SP: Edital com 117 vagas! Confira detalhes!

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarujá anuncia mais um concurso SEDUC Guarujá SP. Ao todo serão liberadas 117 vagas para provimento imediato e mais 878 vagas para cadastro reserva. As inscrições poderão ser feitas do dia 15 de setembro até 12 de outubro, no portal da banca organizadora, Ibamsp.

A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de R$ 56,00 para cargos de nível fundamental completo; R$ 74,00 para cargos de nível médio completo e R$ 92,00 para cargos de nível superior completo. Inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção entre os dias 15 e 16 de setembro.

Vagas concurso SEDUC Guarujá SP

Confira a seguir a lista de cargos, com remuneração e o quantitativo de vagas:

CARGO VAGAS IMEDIATAS CADASTRO DE RESERVA REMUNERAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

– SUBSTITUTO 01 200 27,14 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

III – ARTE 01 40 29,71 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

III – CIÊNCIAS 01 30 29,71 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

III – GEOGRAFIA 01 30 29,71 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

III – HISTÓRIA – 20 29,71 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

III – LÍNGUA INGLESA 01 20 29,71 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

III – LÍNGUA PORTUGUESA 01 40 29,71 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

III – MATEMÁTICA 01 40 29,71 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

– DEFICIÊNCIA AUDITIVA 01 10 29,71 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

– DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 01 70 29,71 hora/aula PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

– DEFICIÊNCIA VISUAL 01 08 29,71 hora/aula AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO

INFANTIL 40 160 R$ 3.180,00 INSPETOR DE ALUNOS 50 150 R$ 2.284,00 PSICOPEDAGOGO 04 10 R$ 4.062,00 SECRETÁRIO ESCOLAR 13 50 R$ 2.842,00

Vale lembrar que o candidato pode se inscrever em mais de uma função, desde que seja nas seguintes áreas:

BLOCO A

? Professor de Educação Básica I – Substituto

? Psicopedagogo

? Inspetor de Alunos

BLOCO B

? Professor de Educação Básica III

? Professor de Educação Especial

? Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

? Secretário Escolar

Provas

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 06 de novembro de 2022. A quantidade de questões podem variar de 50 a 80 envolvendo conteúdos de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, legislação educacional e conhecimentos pedagógicos. A duração será de 3 horas com quatro opções de resposta. Para ser habilitado é preciso atingir um desempenho de pelo menos 50% da prova.

Os candidatos de nível superior que disputam vaga de professor terão a prova de títulos como segunda fase do concurso. O certame possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Secretaria. Clique aqui para acessar o edital completo.