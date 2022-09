Concurso Seduc RO 2023 sofre modificações e altera comissão; saiba mais

A Secretaria de Educação de Roraima (Seduc RO) anuncia alteração na comissão organizadora do concurso Seduc RO 2023.

O grupo foi formado em 2021 e com a modificação, passa a contar com sete servidores, em vez de seis. Houve também a substituição de componentes. Confira os nomes do novo grupo:

Francisco de Assis Silva Cuellar (presidente) – Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep);

Laercio Cavalcante Monteiro (membro) – Segep;

Socorro Maria Santos Silva (membro) – Segep;

Adriana Judith de Almeida (membro) – Secretaria de Estado da Educação (Seduc);

Leandro Pereira Rios (membro) – Seduc;

Márcia de Almeida Galvão (membro) – Seduc; e

Maria das Neves Oliveira Souza (membro) – Seduc.

A comissão é essencial para o andamento do certame, já que é responsável por elaborar o projeto básico, assim como liberar informações sobre vagas e cargos, realiza o processo de contratação da banca, além de avaliação dos candidatos e inscrição. O governo não deu um prazo para liberação do edital.

Quando aconteceu o último concurso Seduc RO?

O último edital aconteceu em 2016 e foram ofertadas ao todo 672 oportunidades para os seguintes cargos: professor classe C (553), analista educacional (46) e técnico educacional (73).

Vale lembrar que os professores de classe C puderam escolher entre as 17 áreas ofertadas. Já para analista educacional foram um total de sete áreas.

Entre elas, podemos citar: Administração, Serviço Social, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Economia, Nutrição e Psicologia. As remunerações eram de R$2.218,25 para professor, enquanto o analista tinha vencimentos de R$2.451,25.

Para técnico educacional como requisito era preciso ter nível médio. As 73 vagas foram divididas entre cuidador (42), intérprete de Libras (26) e revisor cego (cinco).

A Ibade foi a banca responsável pelo certame. Diante disso, é importante lembrar que os cargos de nível superior, foram cobradas questões de Língua Portuguesa, História e Geografia de Rondônia, Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos. Por sua vez, os cargos de nível superior tiveram as seguintes disciplinas nas provas objetivas: Língua Portuguesa, História e Geografia de Rondônia, Informática Básica e Conhecimentos Específicos.