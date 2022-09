Concurso SEE SP autorizado! 15 mil vagas; confira mais informações!

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vai abrir um novo edital para concurso SEE SP. A autorização foi dada pelo governador do estado, Rodrigo Garcia, por meio do Diário Oficial, nesta terça-feira, 06 de setembro. O certame visa o preenchimento de 15 mil vagas destinadas para professores de nível fundamental e médio.

Estima-se que as contratações ocorra em 2024. Do total de vagas ofertadas, 4.258 serão para Jornada Completa de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 25 horas semanais de trabalho e as 10.742 vagas serão para Jornada Ampliada de Trabalho Docente, com 40 horas semanais de trabalho. As oportunidades visam a reposição de professores de caráter excepcional e temporário.

Vagas

Para exercer o cargo de professor de nível fundamental, o inscrito precisa ter curso normal superior ou licenciatura em Pedagogia ou programa especial de formação pedagógica superior. Em todos os casos também é necessário ter habilitação em magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Já para nível médio ou anos finais do ensino fundamental, é preciso apresentar licenciatura nas áreas especificadas no edital. Por exemplo, Língua Portuguesa e Matemática. Vale lembrar que as remunerações ainda não foram confirmadas pelo concurso SEE SP.

Após o aval do governo de São Paulo, os próximos trâmites burocráticos são a contratação da banca, assinatura do contrato e logo após a liberação do edital. Vale lembrar que em 2018, o certame para a categoria já havia sido autorizado. Na ocasião, foram ofertadas 15 mil vagas, mas em 2019, João Dória realizou a suspensão da autorização e o certame não aconteceu.

Como foi o último concurso SEE SP

O último certame aconteceu há cerca de 8 anos atrás. Na época, foram ofertadas 5.734 vagas para professor de Educação Básica, Nível Fundamental. A Vunesp foi a banca organizadora. Além das provas objetivas, foram cobradas etapas discursivas e análise de títulos.

As oportunidades foram para atuação em escolas da capital, região metropolitana, além de Campinas, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba. Já o concurso para professor de Educação Básica 2, o certame aconteceu em 2013. Neste certame, a banca responsável foi a FGV.