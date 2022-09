Concurso Semad GO: O que falta para o edital ser liberado?

O edital da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad- GO) é um dos mais esperados, mas o que falta para liberação do concurso Semad GO?

Pois bem, a banca organizadora já foi definida. Foi estabelecido que o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será o responsável pelo certame. Com isso, aumenta-se a chance e a expectativa de que o edital não demore de ser divulgado, porém, antes disso, será necessário a finalização do cronograma.

Vagas concurso Semad GO

O edital do concurso vai contar com 98 vagas de provimento imediato. Confira a lista de cargos de acordo com o quantitativo de vagas:

63 para analista ambiental; e

35 para técnico ambiental.

Apesar da quantidade de vagas ter sido anunciada na dispensa de licitação, a informação já teria sido anunciada pelo governo do estado. Recentemente, em evento, Ronaldo Caiado, governador do Goiás afirmou: “Assinei, hoje, o termo para elaboração do edital”, disse o governador Ronaldo Caiado, recentemente”.

Vale lembrar que este novo concurso Semad GO está com despesas previstas no Plano de Recuperação Fiscal, devendo ser incluído na proposta orçamentária do exercício de 2023. Mais detalhes serão divulgados em breve, segundo governo.

Qual a função do órgão?

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tem como funções:

A formulação, a gestão e a execução da política estadual do meio ambiente e de recursos hídricos, saneamento e resíduos sólidos, visando o desenvolvimento sustentável;

A formulação das políticas estaduais de saneamento básico e resíduos sólidos;

A proteção dos ecossistemas, dos recursos hídricos e minerais, da flora, da fauna, bem como o exercício do poder de polícia sobre as atividades que causem impacto ambiental;

A adoção de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e para o uso sustentável dos recursos naturais;

A formulação e a execução de políticas de regularização ambiental rural e licenciamento ambiental para integração de meio ambiente e produção econômica;

Entre outros.