Concurso Senado: Editais retificados; confira novas mudanças!

Nesta sexta-feira, 02 de setembro, novas retificações foram publicadas nos editais do concurso Senado. Ocorreram três mudanças diretas entre eles: critérios de prova prática, teste de aptidão física e a classificação de aprovados por cotas.

Segundo a retificação do edital, o candidato negro e a pessoa com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua ordem de classificação.

Sendo assim, pessoas com deficiência e autodeclarados negros que estiverem aprovados dentro do limite de vagas destinado à ampla concorrência não serão computados para efeito de preenchimento das vagas reservadas.

A prova prática de taquigrafia é destinada apenas ao cargo de analista legislativo. A área de registro e redação sofreu modificação. Sendo assim, com a mudança, as regras, assim como os critérios para a aprovação passaram a ser:

Será considerado habilitado o candidato que obtiver um total igual ou superior a 50 pontos;

A cada palavra omitida, acrescida ou substituída com alteração de sentido equivalerá 1,25 (um inteiro e vinte e cinco décimos) no somatório de erros;

A cada palavra omitida, acrescida ou substituída sem alteração de sentido equivalerá 1,00 (um inteiro) no somatório de erros;

Erros de palavras, desde que consequentes, deverão ser contados uma única vez (por exemplo, se foi ditado “Senador”, e o candidato escreveu “Senado”, o erro será contado uma única vez porque consequente);

Cada ocorrência de palavra solta, errada, sem formar sentido equivalerá a 1,00 (um inteiro) no somatório de erros;

No caso de concorrência de erros (por exemplo, omissão de cinco palavras e substituição por três erradas), será computado o número maior de erros.

O Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de policial legislativo sofreu mudança para candidatos do sexo feminino. Com a retificação, as 15 flexões de braço ao solo passarem a ser em quatro apoios (mãos e joelho no solo), em um minuto.

Como se inscrever no concurso Senado?

As inscrições pode ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas, responsável pelo certame, até o dia 21 de setembro. As taxas variam de acordo o cargo, sendo de R$55 para policial legislativo; R$73 para analista legislativo; e R$94 para consultor legislativo e advogado. O pagamento poderá ser realizado até dia 23 de setembro.

Há um total de 1002 vagas disponibilizadas, sendo 22 para provimento imediato e 980 para formação de cadastro reserva. Os aprovados poderão receber remuneração até R$ 34 mil.

Vagas

As vagas disponibilizada pelo concurso Senado de acordo com os requisitos são:

Técnico legislativo – policial legislativo

Vagas: 7 imediatas e 173 para cadastro de reserva

Requisitos: nível superior completo em qualquer área e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B (requisito de escolaridade deixou de ser nível médio em abril de 2022)

Remuneração inicial: R$20.410,07, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Analista legislativo

Vagas: 12 imediatas (para seguintes áreas: Administração; Arquivologia; Assistência Social; Contabilidade; Enfermagem; Engenharia Eletrônica e Telecomunicações; Engenharia do Trabalho; Informática Legislativa; Processo Legislativo; Registro e Redação Parlamentar) e 688 para cadastro de reserva.

Requisitos: nível superior completo na área que deseja concorrer

Remuneração inicial: R$26.880,04, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Consultor Legislativo

Vagas: 2 imediatas (sendo uma para Assessoramento em Orçamentos e uma para Assessoramento Legislativo – Direito do Trabalho e Direito Previdenciário) e 100 para cadastro de reserva.

Especialidades: as oportunidades serão para Orçamento e Direito Financeiro; Orçamento e Análise Econômica; Agricultura; Comunicações e Tecnologia da Informação; Desporto e Cultura; Direito Civil, Processual Civil e Agrário; Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Econômico; Direito Internacional Público; Direito Penal; Direito tributário; Direitos Humanos e Cidadania; Economia do Trabalho, Renda e Previdência; Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio Ambiente; Minas e Energia; Política Econômica e Finanças Públicas; Política Econômica e Sistema Financeiro; Políticas Microeconômicas; Pronunciamentos; Saúde e Transportes.

Requisitos: nível superior completo

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Advogado

Vagas: 1 imediata e 19 para cadastro de reserva

Requisitos: Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28.

As provas do concurso Senado estão marcadas para 06 de novembro e as etapas se diferem a depender do cargo:

O cargo de Técnico Legislativo (policial legislativo) conta com as seguintes etapas: Provas objetivas; provas discursivas; exame de sanidade física e mental; teste de aptidão física; exame psicotécnico; sindicância de vida pregressa e investigação social.

Para analista legislativo é necessário realizar as seguintes etapas: Provas objetivas; provas discursivas; prova prática/taquigrafia (especialidade de Registro e Redação Parlamentar). O cargo de consultor legislativo, as etapas são: Provas objetivas; provas discursivas; prova de títulos. Já para advogado, as etapas são: provas objetivas; provas discursivas; prova de títulos.