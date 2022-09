Concurso Senado Federal 2022: inscrições para 1.002 vagas terminam hoje, às 16h; veja como fazer a sua!

Atenção, candidatos! Quem deseja concorrer a uma das oportunidades do concurso público do Senado Federal, é importante ficar atento. Acontece que hoje é o último dia para efetivar a inscrição no certame. O prazo segue aberto até às 16 horas desta quarta (21/09).

A princípio, conforme o edital inicial, a seleção tinha um total de 1.014 vagas (entre oportunidades imediatas e em cadastro reserva). Contudo, o número acabou sofrendo uma redução para 1.002, segundo os editais de retificação.

As oportunidades do concurso Senado estão distribuídas entre cargos de ensino superior. Os salários iniciais oscilam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem realizar a inscrição pelo site www.conhecimento.fgv.br. A taxa de inscrição do concurso varia conforme o cargo do candidato. Veja:

R$ 55,00 para o cargo de Técnico Legislativo – Policial Legislativo;

para o cargo de Técnico Legislativo – Policial Legislativo; R$ 73,00 para o cargo de Analista Legislativo – várias especialidades; e

para o cargo de Analista Legislativo – várias especialidades; e R$ 94,00 para os cargos de Advogado e Consultor Legislativo.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a Fundação Getulio Vargas (FGV), banca que organiza o edital, por meio do telefone 0800 283 4628, além do e-mail concursosenado22@fgv.br.

Sobre o concurso público do Senado Federal 2022

O concurso público do Senado Federal 2022 conta com 1.002 vagas, sendo 22 oportunidades para contratação imediata e 980 para formação de cadastro reserva (CR). As vagas estão disponíveis para os seguintes cargos:

analista (12 postos imediatos + 688 CR) — salário de R$ 25.897,76;

advogado (1 + 19 CR) — salário de R$ 33.461,68;

consultor (2 + 100 CR) — salário de R$ 33.461,68;

policial legislativo (7 + 173 CR) — salário de R$ 19.427,79.

Etapas e Provas Concurso Senado Federal 2022

De acordo com o edital Senado Federal 2022, o concurso vai contar com diversas etapas, a depender do cargo do candidato. Veja:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva (exceto à especialidade de Registro e Redação Parlamentar), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Prática (apenas para a especialidade de Registro e Redação Parlamentar), de caráter eliminatório e classificatório; Exame de Sanidade Física e Mental e Teste de Aptidão Física (somente para Policial Legislativo); Exame Psicotécnico; Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social; Prova de Títulos (apenas aos cargos de Advogado e Consultor Legislativo).

Provas Objetivas

A primeira etapa do concurso será a prova objetiva. O exame vai contar com dois blocos de questões (CERTO ou ERRADO) de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Em primeiro lugar, para Analista Legislativo e Técnico Legislativo, cada prova será constituída de 80 questões. Por outro lado, para Advogado e Consultor Legislativo serão cobradas, ao todo, 160 questões.

A seguir, confira as matérias que serão cobradas:

Técnico Legislativo – Policial Legislativo : Língua, literatura nacional e redação; Línguas estrangeiras: inglês ou espanhol; Administração; Raciocínio lógico; Direito constitucional; Direito administrativo; Direito penal e processual penal; Criminalística; Direito digital; Direitos humanos; Informática; e Conhecimentos específicos na área de atuação.

:

Duração de 4h30, das 8h às 12h30, segundo o horário de Brasília/DF.

Analista Legislativo : Língua, literatura nacional e redação; Línguas estrangeiras: inglês ou espanhol; Administração; Raciocínio lógico; Direito constitucional; Direito administrativo; e Conhecimentos específicos na área de atuação.

:

Duração de 4h30, das 15h às 19h30, segundo o horário de Brasília/DF.

Consultor Legislativo : Língua portuguesa, literatura nacional e redação; Direito constitucional; Direito administrativo; Processo Legislativo Constitucional; Administração; Raciocínio lógico; Línguas estrangeiras: inglês ou espanhol; Ciência Política; Avaliação de Políticas Públicas; e Conhecimentos na área de atuação.

:

Duração de 4h30, das 15h às 19h30, segundo o horário de Brasília/DF.

Advogado : Língua portuguesa, literatura nacional e redação; Direito constitucional; Direito administrativo; Administração; Raciocínio lógico; Processo Legislativo Constitucional; Línguas estrangeiras: inglês ou espanhol; Direito constitucional; Direito administrativo: geral; Direito administrativo: licitações e contratos; Direito administrativo: legislação de pessoal civil; Direito civil e empresarial; Direito processual civil; Direito penal; Direito processual penal; Direito do trabalho, processual do trabalho e da seguridade social; Direito eleitoral; Direito financeiro e tributário; Direito internacional público e privado; Direito digital; e Legislação complementar.

:

Duração de 4h30, das 8h às 12h30, segundo o horário de Brasília/DF.

Sobre o Senado Federal

Criado em 1824, o Congresso Nacional é um órgão constitucional que exerce, no âmbito federal, as funções do poder legislativo, quais sejam, elaborar/aprovar leis e fiscalizar o Estado Brasileiro (suas duas funções típicas), bem como administrar e julgar (funções atípicas). Uma das formas de ingresso é através de concursos públicos.