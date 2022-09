Concurso SME Recife PE tem prazo para edital; veja mais informações!

O concurso SME Recife PE pode estar mais perto do que nunca! Isso porque a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Recife, Pernambuco, divulgou, em nota, sobre a previsão para liberação do edital e das provas. No anúncio, o órgão confirmou que o edital sai ainda este ano, já as provas devem acontecer em 2023. “A Secretaria de Educação do Recife informa que o edital do concurso público para professores da Rede Municipal do Recife será publicado ainda este ano, com previsão de realização das provas no primeiro semestre de 2023“, disse na íntegra.

De acordo com a autorização da prefeitura do município, serão liberadas 1300 vagas, estas serão divididas entre 1.100 oportunidades serão para professor I, contemplando a Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais com carga horária mensal de 145 horas/aula) As 200 restantes serão direcionadas aos professores II contemplando o Ensino Fundamental Anos Finais com carga horária de 100 horas/aula. As oportunidades serão distribuídas entre as mais de 300 escolas de Recife.

Em anúncio, João Campos, prefeito de Recife, afirmou: “A gente anuncia aqui a contratação de até 1.300 professoras e professores para atuarem em uma das 320 unidades educacionais da Prefeitura do Recife. Lembrando que dessas 1.300 vagas, 1.100 vão ser dedicadas para ocupação das creches e do ensino fundamental nos anos iniciais e outras 200 para ensino fundamental anos finais“.

Em agosto, houve uma nova formação de comissão do concurso SME Recife PE. Sendo assim, espera-se que haja um estudo mais detalhado do certame e que realize de fato a escolha da banca.

Último concurso SME Recife PE

O último certame aconteceu há 7 anos. Ao todo foram ofertadas 500 vagas e teve a Fundação Getulio Vargas (FGV) como responsável pelas provas. As vagas foram para o cargo de agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial, com exigência de nível médio completo.

O salário básico era de R$1.193,37 para uma carga horária de 40 horas semanais. O concurso teve duas etapas. A primeira contou com uma prova objetiva, total de 50 questões, já a segunda discursiva. Os candidatos precisaram realizar um texto dissertativo.

Processo Seletivo

Enquanto não acontece a liberação do edital para o concurso SME Recife PE. O processo seletivo de contratação temporária foi destinado aos professores I e II. A avaliação aconteceu em uma só etapa e as remunerações foram de R$4.603,50 para cumprimento de carga horária de 270 horas/aulas, exame que aconteceu em 2021.

Em 2022, a cena se repetiu e forma disponibilizadas 400 vagas temporárias para suprimento dos cargos de agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial (AADEE) e 200 para auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI).