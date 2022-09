Concurso SP 2022: Câmara de Patrocínio libera edital com salários acima de R$ 4 mil!

Mais um concurso SP 2022. Dessa vez, a prefeitura de Patrocínio, São Paulo, anunciou um edital com vagas para nível médio e superior, formação de cadastro reserva e salários que ultrapassam R$ 4 mil. Os interessados poderão se inscrever do dia 19 de setembro até 02 de outubro pelo portal do Concurso SR Digitalizações, responsável pelo certame. A taxa varia entre R$ 70 e R$ 100 a depender do cargo.

Vagas e requisitos concurso SP 2022

Os cargos e requisitos são os seguintes:

Auxiliar Administrativo (1), função que exige ensino médio completo;

01 vaga para Contador, que exige que o candidato tenha nível superior em ciências contábeis e registro ativo no CRC;

01 vaga para Controlador Interno, com exigência de ensino superior completo em administração, ciências contábeis, direito ou economia e registro ativo no respectivo conselho de classe;

01 vaga para função de Procurador Jurídico, que exige curso de nível superior em direito, com registro ativo na OAB.

As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais e as remunerações estão entre R$ 1.887,00 e R$ 4.662,00. Um benefício de R$ 840 é oferecido aos trabalhadores aprovados. Este concurso SP 2022 tem regime de contratação é o CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

Provas

As provas estão marcadas para o dia 23 de outubro, já os locais, programados para serem liberados no dia 20 de outubro. Além da etapa objetiva, aplicada para todos os cargos, os candidatos que disputam vaga para Procurador Jurídico realizarão mais uma etapa, fase discursiva, peça jurídica, de caráter eliminatório e classificatório.

Os gabaritos estão programados para serem liberados no dia 24 de outubro. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Câmara. Clique aqui para acessar o edital completo.