Concurso SP 2022: Câmara de Taboão da Serra anuncia salários acima de R$ 6 mil!

Câmara de Vereadores de Taboão da Serra, São Paulo, anuncia mais um concurso SP 2022. Serão oferecidas oportunidades para nível fundamental, médio e superior. Os interessados deverão se inscrever até o dia 24 de outubro pelo site Avança SP, banca responsável do certame. As taxas de inscrição variam entre R$ 45 e R$ 79.

Vagas deste concurso SP 2022

As vagas são um total de 16 mais formação de cadastro reserva. Confira a lista de cargos, com o quantitativo de vagas e requisitos:

Auxiliar de Serviços Gerais (1) – Exige ensino fundamental completo;

Auxiliar de Administração (11) – Exige ensino médio completo;

Vigia (1) – Exige ensino médio completo;

Técnico de Tecnologia da Informação (2) – Exige ensino médio completo, mais especialização ou curso técnico em tecnologia da informação ou correlato;

Analista de Tecnologia da Informação (1) – Exige ensino superior completo em análise dos sistemas, ciência da computação ou correlato.

A remuneração varia a depender do cargo, estando entre R$ 1.815,00 e R$ 6.225,00. Além disso, outros benefícios serão oferecidos como: cesta básica, cesta de limpeza e higiene, vale-transporte, vale-refeição no valor de R$ 929,06 e subsídio de R$ 250,00 para convênio médico contratado pela Câmara.

Provas

As provas deste concurso SP 2022 serão aplicadas dia 27 de novembro. Divulgação dos locais de prova ainda será realizada no site da banca. Confira quantitativo de questões de acordo com cargo:

Auxiliar de Serviços Gerais

20 questões de língua portuguesa;

20 questões de matemática e raciocínio lógico;

Auxiliar de Administração e Vigia

10 questões de língua portuguesa;

10 questões de matemática e raciocínio lógico;

05 questões de atualidades;

05 questões de noções de informática;

10 questões de conhecimentos específicos;

Analista e Técnico de Tecnologia da Informação

10 questões de língua portuguesa;

10 questões de matemática e raciocínio lógico;

05 questões de atualidades;

25 questões de conhecimentos específicos.

A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Câmara.