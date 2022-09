Concurso SP 2022: Prefeitura de Ariranha reabre inscrições; iniciais de R$ 2,4 mil

Certame é para todos os níveis de escolaridade

Mais um concurso SP 2022! A prefeitura de Ariranha anuncia a reabertura das inscrições visando o preenchimento de 22 vagas no município. A seleção é para todos os níveis de escolaridade. As inscrições poderão ser realizadas do dia 02 de setembro até 18 de setembro de 2022, pelo site da Phoenix, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição será de R$ 50,00 para cargos de ensino fundamental, médio e técnico e R$ 70,00 para superior. O pagamento poderá ser realizado até dia 19 de setembro.

Vagas

Confira os cargos de acordo com a remuneração e escolaridade:

Assistente Social Superior R$ 2.104,00 40 HORAS SEMANAIS 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Médio R$ 1.212,00 44 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Auxiliar de Serviços Gerais Fundamental R$ 1.212,00 44 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Coordenador Pedagógico Superior R$ 2.455,40 200 horas mensais 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Enfermeiro Superior R$ 15,93 36 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Escriturário Administrativo Médio R$ 1.212,00 40 HORAS SEMANAIS 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Fiscal Municipal de Controle Ambiental Superior R$ 1.212,00 44 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Inspetor de Alunos Médio R$ 1.212,00 40 HORAS SEMANAIS 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Médico Clínico Geral Superior R$ 37,75 Jornada normal: 220 hrs mensais Jornada reduzida: 40 hrs mensais Jornada parcial: 60 hrs mensais Jornada integral: 120 hrs mensais 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Médico Pediatra Superior R$ 37,75 Jornada normal: 220 hrs mensais Jornada reduzida: 40 hrs mensais Jornada parcial: 60 hrs mensais Jornada integral: 120 hrs mensais 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Médico Psiquiatra Superior R$ 37,75 Jornada normal: 220 hrs mensais Jornada reduzida: 40 hrs mensais Jornada parcial: 60 hrs mensais Jornada integral: 120 hrs mensais 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Motorista Médio R$ 1.212,00 44 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Operador de Máquinas Fundamental R$ 1.212,00 44 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Professor de Educação Básica I Superior R$ 13,51 h/a 160 horas mensais. 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Professor de Educação Básica II – EDUCAÇÃO FÍSICA Superior R$ 13,51 h/a 180 horas mensais. 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Professor de Educação Básica II – INGLÊS Superior R$ 13,51 h/a 180 horas mensais. 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Psicólogo Superior R$ 15,93 20 HORAS SEMANAIS 1 + Cadastro de Reserva R$ 70,00 Recepcionista Médio R$ 1.212,00 44 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Secretário Escolar Médio R$ 1.212,00 40 HORAS SEMANAIS 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Técnico de Enfermagem Médio R$ 1.212,00 36 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Tratorista Fundamental R$ 1.212,00 44 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00 Vigia Municipal Médio R$ 1.212,00 44 horas semanais 1 + Cadastro de Reserva R$ 50,00

Provas concurso SP 2022

Este concurso SP 2022 da prefeitura de Ariranha contará com duas etapas, sendo a primeira, prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e a segunda prova de títulos, caráter eliminatório, apenas para nível superior. Os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Tratorista terá aplicação de prova prática, caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva vai contar com 40 questões distribuídas entre as seguintes disciplinas: língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. A data prevista é 09 de outubro. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Prefeitura.