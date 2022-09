Concurso SP 2022: Prefeitura de Ilhabela abre seleção para guarda-vidas

Mais um concurso SP 2022! Prefeitura de Ilhabela, São Paulo, abre processo seletivo para provimento de 12 vagas mais cadastro reserva para o cargo de guarda-vidas. Os interessados podem se inscrever até dia 30 de setembro de forma presencial e online. Pela internet, o formulário de inscrição pode ser enviado por este e-mail: gbmar3sgbpb32@policiamilitar.sp.gov.br.

Presencialmente, a inscrição pode ser realizada em um destes postos de atendimento:

Estação de Bombeiro de Ilhabela, Endereço: Avenida Professor Malaquias de Oliveira Freitas, 284 – Barra Velha – Ilhabela/SP, no horário das 08 às 17 horas, todos os dias;

3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimos – Endereço: Avenida José Herculano, nº 7495 – Travessão – Caraguatatuba/SP – Horário: 08 às 17 horas – Todos os dias;

Posto de Bombeiros – São Sebastião/SP – Endereço: Avenida Guarda Mor Lobo Viana, nº 1111 – Centro – São Sebastião/SP – Horário: 08 às 17 horas – Todos os dias;

Posto de Bombeiros Marítimo – Maresias/SP – Endereço: Avenida Francisco Loup, nº 631, São Sebastião/SP – Horário: 08 às 17 horas – Todos os dias

A seleção está aberta para nível fundamental e candidatos que tenham participado do curso ministrado pelo Corpo de Bombeiros. Clique aqui para acessar o edital completo.

Provas concurso SP 2022

As provas serão realizadas no dia 05 de outubro às 09 horas por meio de duas etapas:

ATIVIDADE CARÁTER REALIZAÇÃO Corrida eliminatório Consistirá em correr/andar um percurso de 1000 (mil) metros em tempo máximo de 08 (oito) minutos Natação eliminatório e classificatório Consistirá em nadar em qualquer

estilo um percurso de 200 (duzentos) metros na piscina em tempo máximo de 6 (seis) minutos.

O local de prova será: Polo de Educação Integrada de Ilhabela – PEII, que fica situado na Rua Gerson Peres de Araújo, n° 400, Barra Velha – Ilhabela

As 24 primeiras notas do concurso SP 2022 – prefeitura de Ilhabela serão convocadas para realizar o curso de formação com durabilidade de 3 semanas. O processo inicia dia 10 de outubro e termina dia 28 do mesmo mês. Os alunos realizarão o curso de segunda a sexta-feira, das 08 às 14h, no posto de Bombeiros de Ilhabela.

Após o curso, deve ser realizado estágio supervisionado de 8 horas em um dia do final de semana, segundo a escala elaborada pelo Comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimos.

A remuneração inicial é de R$ 2.331,35. Serão acrescidos outros benefícios como vale-transporte, vale-refeição e diária para deslocamento a comunidades tradicionais. Os candidatos aprovados exercem uma carga horária de 40 horas semanais, em turno de revezamento ou escala 12x36h.