Concurso SP 2022: Prefeitura de Santo Antônio de Pinhal abre edital com 24 vagas

Mais um concurso SP 2022. Dessa vez, a Prefeitura de Pinhal abriu edital com oferta de 24 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os interessados poderão se inscrever até o dia 25 de setembro pelo portal Omni concursos. A taxa depende do cargo, sendo de R$ 25 para fundamental, R$ 50 para médio e R$ 80 para superior.

Vagas concurso SP 2022

O quantitativo de vagas e cargos está informado na lista. Confira a seguir:

Nível fundamental incompleto

Ajudante Geral (1)

Motorista (1)

Operador de Máquinas (1)

Servente (1)

Nível fundamental completo

Nível ensino médio e técnico

Agente Comunitário de Saúde(1)

Assistente de Administração (1)

Auxiliar Odontológico (1)

Eletricista (Cr)

Mecânico (Cr)

Monitor (1)

Técnico de Enfermagem (1)

Técnico em Nutrição (Cr)

Técnico de Segurança do Trabalho (1)

Nível superior

Biomédico (1)

Contador (1)

Enfermeiro (3)

Farmacêutico (Cr)

Fonoaudiólogo (1)

Médico Cardiologista 10h (1)

Médico Clínico Geral 20h (1)

Médico do Trabalho 10h (1)

Médico Endocrinologista 10h (1)

Médico Ginecologista 10h (1)

Médico Pediatra 10h (1)

Médico Psiquiatra 10h (1)

A jornada de trabalho varia a depender do cargo, assim como remuneração. Os ganhos iniciais do concurso SP 2022 são R$ 1.212,00 e R$ 4.027,88.

Provas

As provas do certame estão marcadas para o dia 09 de outubro, já o resultado para 10 de outubro. As etapas são: fase objetiva, avaliação de títulos, caráter eliminatório e classificatório para os cargos de nível superior e prova prática de caráter eliminatório e classificatório para motorista e operador de máquinas.

As questões objetivas são no total de 25 questões, de múltipla escolha, sendo distribuídas da seguinte forma:

Cargos de nível fundamental e médio

10 questões de língua portuguesa;

05 questões de matemática;

10 questões de conhecimentos gerais e atualidades.

Cargos de nível técnico e superior

05 questões de língua portuguesa;

05 questões de matemática;

05 questões de conhecimentos gerais e atualidades;

10 questões de conhecimento específico.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.