Concurso TCE TO tem nova retificação; confira mudanças!

FGV é a banca responsável pelo certame

O Tribunal de Contas do Tocantins anunciou mais uma retificação do concurso TCE TO. Com a mudança, os inscritos não precisarão mais apresentar comprovante de vacinação na entrada das provas. Sendo assim, é preciso que no momento da prova apresente apenas os seguintes itens:

Caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente;

Documento de identidade original;

Comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

As inscrições serão finalizadas nesta segunda-feira, 05 de setembro, sendo as taxas de acordo com a escolaridade. Os valores são R$90 para cargo de nível médio e R$130 para cargos de nível superior. O pagamento poderá ser efetuado até 6 de setembro. Os salários ultrapassam R$ 10 mil e a oferta é de 55 cargos distribuídos entre nível médio e superior. A FGV é a responsável pelo certame.

Vagas concurso TCE TO

Os cargos estão listados de acordo com requisitos e remunerações do concurso TCE TO:

Assistente de Controle externo

Vagas: 15 mais cadastro de reserva

Requisitos: Ensino médio completo

Remuneração inicial: R$2.844,38

Analista técnico

Vagas: 15 mais cadastro de reserva, distribuídas entre as áreas de Ciências Contábeis (uma); Direito (uma); Tecnologia da Informação (três); Letras (uma); Psicologia (uma); Medicina (duas); Odontologia (uma); Enfermagem (uma); Fisioterapia (uma); Curso Superior em qualquer área (duas)

Requisito: Ensino superior completo na respectiva área

Remuneração inicial: R$6.570,55

Auditor de Controle Externo

Vagas: 25 mais cadastro de reserva, distribuídas entre as áreas de Ciências Contábeis (oito); Direito (seis); Engenharia Civil (duas); Engenharia Ambiental (uma); Ciências Econômicas (uma); Administração (duas); Tecnologia da Informação (três); Curso Superior em qualquer área (duas)

Requisito: Ensino superior completo na respectiva área

Remuneração inicial: R$10.510,91

Provas

As provas do concurso TCE TO estão marcadas para 16 de outubro e acontecerão nos dois turnos. Pela manhã (das 8h às 12h30) as provas serão direcionadas para auditor de controle externo, já no período da tarde (das 15h às 19h30) as provas serão para assistente de controle externo e analista técnico. As 70 questões variam a depender do cargo e as disciplinas podem sofrer alternância. São elas:

Assistente de controle externo

Língua Portuguesa: 15 questões;

Legislação Específica: 5 questões;

Noções de Controle Externo: 5 questões;

Raciocínio Lógico-Quantitativo: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 40 questões.

Analista Técnico (exceto para a formação específica em Direito)

Língua Portuguesa: 20 questões;

Legislação Específica: 5 questões;

Noções de Direito: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 35 questões.

Analista Técnico (apenas para a formação específica em Direito)

Língua Portuguesa: 20 questões;

Legislação Específica: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 45 questões.

Auditor de Controle Externo (exceto para a formação específica em Direito)

Língua Portuguesa: 15 questões;

Legislação Específica e Noções de Direito: 10 questões;

Controle Externo: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 40 questões.

Auditor de Controle Externo (apenas para a formação específica em Direito)

Língua Portuguesa: 15 questões;

Legislação Específica: 5 questões;

Controle Externo: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 45 questões.