Concurso TRT 14 pode estar com dias contados! Confira mais novidades

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, sede em Rondônia (TRT14) pode estar com edital para o concurso TRT 14 com dias contados. A seleção será direcionada aos cargos de técnico e analista e segundo apurações tudo indica que o edital seja liberado dia 27 de setembro.

O motivo que o edital não vai demorar é o fato que os trâmites já estão avançados, principalmente no que se refere à banca organizadora. A FCC, responsável pelo certame, já teve contrato assinado e não há mais impeditivos.

A escolha aconteceu em agosto. “A comissão organizadora do concurso bateu o martelo e definiu a Fundação Carlos Chagas como banca organizadora do próximo certame para provimento de servidores na Justiça do Trabalho de RO e AC“, confira publicação.

Vagas concurso TRT 14

As especialidades ainda não foram confirmadas, contudo, sabe-se que as vagas serão para o cargo de analista e técnico. Ao todo serão 82 cargos vagos. Porém, levando em conta os editais anteriores, a previsão é de que sejam oferecidas as seguintes oportunidades:

Analista judiciário – área Administrativa, sem especialidade;

Analista judiciário – área Judiciária, sem especialidade;

Analista judiciário – área Judiciária, especialidade oficial de justiça avaliador federal;

Analista judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação;

Técnico judiciário – área Administrativa, sem especialidade; e

Técnico judiciário – área Apoio Especializado, especialidade Tecnologia da Informação.

Tudo indica que haverá poucas vagas para oportunidade imediata mais com oferta alta de cadastro reserva neste concurso TRT 14.

Quando foi o último certame?

O último edital do concurso TRT 14 foi anunciado em 2018 e foi para área de analista judiciário nas áreas de Psicologia e Estatística. Na época, os ganhos iniciais foram de R$11.006,83, duas vagas, mais formação de cadastro reserva. Além de estudo de caso, os candidatos passaram por etapa sobre Conhecimentos Gerais e Específicos, um total de 60 questões.