Concurso UFES 2022: Edital liberado; salários acima de R$ 4 mil; veja!

A Universidade Federal do Espírito Santo anunciou a liberação de mais um edital para concurso UFES 2022. As vagas serão para todos os níveis de escolaridade. As inscrições do certame poderão ser feitas do dia 12 de setembro até 16 de outubro, através do site da Progep. Os interessados devem pagar a taxa conforme o cargo escolhido, sendo que nível médio R$ 90,00, nível técnico R$ 120,00 e nível superior R$ 150,00.

Vagas

Confira a seguir a lista de oportunidades garantidas pelo certame de acordo com o quantitativo de vagas e os requisitos:

Assistente de Alunos (1) – Exige ensino médio completo, 6 meses de experiência com apoio à educação infantil comprovada por carteira profissional ou declaração de trabalho ou estágio;

Técnico de Tecnologia da Informação (3) – Exige ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais curso técnico na área do cargo, ou ensino médio completo, mais curso técnico na área do cargo;

Assistente Social (2) – Exige curso superior em serviço social e registro no conselho competente;

Engenheiro Mecânico (1) – Exige curso superior na área e registro no conselho competente;

Médico Clínico Geral (1) – Exige curso superior em medicina;

Médico Medicina do Trabalho (1) – Exige curso superior em medicina, mais certificado de residência médica em medicina do trabalho ou curso superior em medicina, mais título de especialista em medicina do trabalho.

As remunerações iniciais variam a depender do cargo, sendo de R$ 1.945,07 para cargo de nível médio, R$ 2.446,96 para nível técnico e de R$ 4.180,66 para cargos de nível superior. Além disso, os aprovados receberão auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 458,00, entre outros benefícios garantidos pelo concurso UFES 2022.

Provas concurso UFES 2022

As provas estão previstas para o dia 27 de novembro às 14 horas. Os exames serão aplicados nos municípios de Vitória, São Mateus e Alegre. A duração da prova será de três horas. A prova objetiva contará com 40 questões divididas em 5 questões de língua portuguesa, 5 questões de raciocínio lógico e quantitativo, 5 questões de legislação, 5 questões de informática e 20 questões de conhecimentos específicos.

Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver:

Nota inferior a 20% (vinte por cento) do total máximo de pontos possíveis de cada uma das áreas da prova de Conhecimentos Gerais, a saber: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Quantitativo, Legislação e Informática;

Nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total máximo dos pontos possíveis da prova de Conhecimentos Específicos;

Nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total máximo dos pontos possíveis da prova objetiva.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da Universidade Federal do Espírito Santo.

Edital do concurso UFES 2022