Concurso UFMG abre vagas para professor; salários ultrapassam R$ 9 mil; veja!

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abre edital para um novo concurso UFMG. As vagas são para professor adjunto em linguística. As inscrições estarão abertas até o dia 11 de novembro e poderão ser feitas através do correio eletrônico: concursos@letras.ufmg.br.

Através do e-mail, o candidato deve entregar a documentação, assim como requerimento de inscrição devidamente preenchida e assinada na aba concurso público docente, no portal oficial da UFMG. A taxa de inscrição para participar do certame é de R$ 215,99. inscritos no Cadastro Único do Governo Federal poderão solicitar isenção da taxa.

As oportunidades serão para preencher duas vagas na função de Professor da Carreira do Magistério Superior, cargo que exige graduação, além de titulação em nível de doutor na disciplina de Linguística teórica e descritiva de línguas de sinais.

Provas concurso UFMG

As provas objetivas vão acontecer de 30 até 90 dias após o encerramento das inscrições, sem prazo definido, inicialmente.

Além da prova escrita, os candidatos serão abordados por meio da avaliação de títulos e de prova didática que consistirá em aula sobre ponto contido em lista organizada pela Comissão Examinadora, com base no programa do Concurso, a ser sorteado pelo menos vinte e quatro horas antes do início da prova, à qual se seguirá uma arguição oral pela referida Comissão

São funções do professor realizar:

Atividades pertinentes à pesquisa;

Ensino no nível superior e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura;

Atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente.

A remuneração inicial será de R$ 9.616,18 já com benefícios inclusos. Jornada semanal é de 40 horas. Clique aqui para acessar o edital completo.