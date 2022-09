Concurso UNESPAR 2022 abre edital para agente universitário; confira

A Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) anuncia edital do concurso UNESPAR para preenchimento de vagas para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até 29 de setembro pelo portal da universidade. As taxas variam a depender da escolaridade, cargos de nível médio tem taxa de inscrição de R$ 100, já nível superior, a taxa é de R$ 120.

Vagas concurso UNESPAR

Ao todo serão 46 vagas ofertadas no certame. Confira a seguir a lista com o quantitativo de vagas:

Técnico Administrativo (21)

Técnico em Laboratório (4)

Psicólogo (1)

Administrador (7)

Assistente Social (1)

Analista de Informática (3)

Pedagogo (2)

Contador (1)

Comunicador Social (1)

Engenheiro Civil (1)

Arquiteto (1)

Advogado (1)

Secretário Executivo (1)

Economista (1)

A carga horária é de 40 horas para todos os cargos, já os ganhos iniciais variam a depender da área e escolaridade, sendo de R$ 1.521,10 e R$ 3.574,57.

Provas

As provas objetivas do concurso UNESPAR estão marcadas para às 09 horas do dia 16 de outubro, já os locais de prova estão previstos para serem liberados dia 07 de outubro. O quantitativo de questões e as disciplinas variam a depender da área. Confira:

Agente Universitário Nível Superior

15 questões de conhecimentos específicos;

05 questões de língua portuguesa;

05 questões de conhecimento relativo a ensino superior;

05 questões de informática;

05 questões de conhecimentos gerais/atualidades e ECA;

Técnico Administrativo

10 questões de língua portuguesa;

10 de matemática;

05 questões de conhecimento relativo a ensino superior;

05 questões de informática;

05 questões de conhecimentos gerais/atualidades e ECA;

Técnico em Laboratório

10 questões de conhecimentos específicos;

05 questões de língua portuguesa;

05 de matemática;

05 questões de conhecimento relativo a ensino superior;

05 questões de informática;

05 questões de conhecimentos gerais/atualidades e ECA.

O gabarito está previsto para ser liberado dia 17 de outubro de 2022. Vale lembrar que a validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade da universidade.